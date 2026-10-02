São Leopoldo vai reformar 14 das 26 unidades básicas de saúde

A prefeitura de São Leopoldo está realizando a reforma de 14 das 26 unidades básicas de saúde (UBS) do município, o que representa mais da metade da rede de atenção básica. Com investimentos próximos de R$ 6 milhões, as intervenções buscam qualificar a estrutura física e oferecer melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos profissionais.
As obras estão sendo executadas de forma escalonada, de acordo com um cronograma definido pela secretaria municipal de Saúde. Com isso, as unidades contempladas estão em diferentes etapas: algumas obras já estão na reta final, outras em andamento e há intervenções que ainda serão iniciadas. Estão contempladas as UBS Brás, Campina, Centro do Idoso (concluída), Imigrante, Padre Orestes, Paim, Pinheiro, Rio Branco, Rio dos Sinos, Santo André, Santos Dumont, São Cristóvão, Scharlau e Vicentina.
Para a secretária municipal de Saúde Iara Cardoso, a recuperação da estrutura física é parte do trabalho de fortalecimento da atenção básica no município. “A UBS é a porta de entrada do cidadão no sistema de saúde e precisa estar preparada para acolher a população com segurança, qualidade e dignidade. Estamos fazendo esse trabalho de forma planejada, respeitando as necessidades de cada região”, afirma Iara.
Entre os serviços executados estão a recuperação de coberturas e telhados, reformas de pisos, paredes e aberturas, além de reparos decorrentes de eventos climáticos. Também estão sendo realizadas adequações nas instalações elétricas, hidráulicas e de drenagem, além de melhorias de acessibilidade e reorganização dos fluxos internos. As intervenções consideram ainda as exigências previstas nos projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).
O cronograma foi organizado para reduzir os impactos sobre a comunidade e evitar que as regiões fiquem sem atendimento durante a execução dos serviços. Conforme a necessidade de cada obra, a secretaria da Saúde adota medidas específicas para garantir a continuidade da assistência. Na UBS Pinheiro, por exemplo, foi necessário o fechamento temporário da unidade e o remanejamento dos profissionais durante a execução dos serviços para o Centro do Idoso.
A prefeitura de São Leopoldo está realizando a reforma de 14 das 26 unidades básicas de saúde (UBS) do município, o que representa mais da metade da rede de atenção básica. Com investimentos próximos de R$ 6 milhões, as intervenções buscam qualificar a estrutura física e oferecer melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos profissionais.
As obras estão sendo executadas de forma escalonada, de acordo com um cronograma definido pela secretaria municipal de Saúde. Com isso, as unidades contempladas estão em diferentes etapas: algumas obras já estão na reta final, outras em andamento e há intervenções que ainda serão iniciadas. Estão contempladas as UBS Brás, Campina, Centro do Idoso (concluída), Imigrante, Padre Orestes, Paim, Pinheiro, Rio Branco, Rio dos Sinos, Santo André, Santos Dumont, São Cristóvão, Scharlau e Vicentina.
Para a secretária municipal de Saúde Iara Cardoso, a recuperação da estrutura física é parte do trabalho de fortalecimento da atenção básica no município. “A UBS é a porta de entrada do cidadão no sistema de saúde e precisa estar preparada para acolher a população com segurança, qualidade e dignidade. Estamos fazendo esse trabalho de forma planejada, respeitando as necessidades de cada região”, afirma Iara.
Entre os serviços executados estão a recuperação de coberturas e telhados, reformas de pisos, paredes e aberturas, além de reparos decorrentes de eventos climáticos. Também estão sendo realizadas adequações nas instalações elétricas, hidráulicas e de drenagem, além de melhorias de acessibilidade e reorganização dos fluxos internos. As intervenções consideram ainda as exigências previstas nos projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).
O cronograma foi organizado para reduzir os impactos sobre a comunidade e evitar que as regiões fiquem sem atendimento durante a execução dos serviços. Conforme a necessidade de cada obra, a secretaria da Saúde adota medidas específicas para garantir a continuidade da assistência. Na UBS Pinheiro, por exemplo, foi necessário o fechamento temporário da unidade e o remanejamento dos profissionais durante a execução dos serviços para o Centro do Idoso.