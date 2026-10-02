Festival de Cinema de Carazinho terá segunda edição em novembro

Após o sucesso da primeira edição em 2025, o Festival Internacional de Cinema de Carazinho retorna à cidade no Rio Grande do Sul. De 12 a 22 de novembro, moradores e turistas podem prestigiar curtas e longas-metragens da mostra de cinema competitiva de forma gratuita. Na primeira edição, o evento idealizado pelos diretores Yasmin Martins Mendes e Diego Esteve, contou com mais de 40 produções cinematográficas.
Em 2026 o evento homenageia dois profissionais que receberão o Prêmio Lifetime Achievement, a cineasta, autora, diretora e pesquisadora Rosane Svartman e o diretor e produtor Ignácio Coqueiro. Na segunda edição, o tema central escolhido foi ‘Para todas as mulheres’. O intuito é, segundo Yasmin, creditar e ampliar o espaço em que o público feminino sempre esteve presente, porém sem o reconhecimento.
O evento deste ano reafirma o compromisso com o fortalecimento e a democratização do setor audiovisual no Rio Grande do Sul. O festival, que acontece através do sistema Pró-cultura, da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do RS (Lic), aposta na descentralização das produções cinematográficas, levando a experiência das grandes telas para além das capitais e criando um polo de intercâmbio cultural na região.
Entre as principais atrações da edição de 2026 estão as mostras competitivas de curtas e longas-metragens (nacionais e internacionais), sessões de debate entre realizadores e o público, oficinas imersivas de cinema e a tradicional Cerimônia de Homenagem e Premiação, além dos tradicionais, e esperados, recepções no tapete vermelho.
A edição homenageia e valoriza as trajetórias femininas que abriram caminhos no cinema. Neste ano, a patrona é a cineasta Lois Weber, primeira mulher a assinar contrato com um grande estúdio de cinema mundial, dando sequência ao resgate histórico iniciado na edição anterior, que homenageou Alice Guy-Blaché.
Após atingir mais de 5 mil pessoas na última edição, onde foram distribuídos mais de mil ingressos na estreia, a nova fase projeta se estabelecer no calendário cultural brasileiro.
Após o sucesso da primeira edição em 2025, o Festival Internacional de Cinema de Carazinho retorna à cidade no Rio Grande do Sul. De 12 a 22 de novembro, moradores e turistas podem prestigiar curtas e longas-metragens da mostra de cinema competitiva de forma gratuita. Na primeira edição, o evento idealizado pelos diretores Yasmin Martins Mendes e Diego Esteve, contou com mais de 40 produções cinematográficas.
Em 2026 o evento homenageia dois profissionais que receberão o Prêmio Lifetime Achievement, a cineasta, autora, diretora e pesquisadora Rosane Svartman e o diretor e produtor Ignácio Coqueiro. Na segunda edição, o tema central escolhido foi ‘Para todas as mulheres’. O intuito é, segundo Yasmin, creditar e ampliar o espaço em que o público feminino sempre esteve presente, porém sem o reconhecimento.
O evento deste ano reafirma o compromisso com o fortalecimento e a democratização do setor audiovisual no Rio Grande do Sul. O festival, que acontece através do sistema Pró-cultura, da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do RS (Lic), aposta na descentralização das produções cinematográficas, levando a experiência das grandes telas para além das capitais e criando um polo de intercâmbio cultural na região.
Entre as principais atrações da edição de 2026 estão as mostras competitivas de curtas e longas-metragens (nacionais e internacionais), sessões de debate entre realizadores e o público, oficinas imersivas de cinema e a tradicional Cerimônia de Homenagem e Premiação, além dos tradicionais, e esperados, recepções no tapete vermelho.
A edição homenageia e valoriza as trajetórias femininas que abriram caminhos no cinema. Neste ano, a patrona é a cineasta Lois Weber, primeira mulher a assinar contrato com um grande estúdio de cinema mundial, dando sequência ao resgate histórico iniciado na edição anterior, que homenageou Alice Guy-Blaché.
Após atingir mais de 5 mil pessoas na última edição, onde foram distribuídos mais de mil ingressos na estreia, a nova fase projeta se estabelecer no calendário cultural brasileiro.