Prefeitos da Zona Sul do Estado realizam reunião com a CEEE Equatorial

No Rio Grande, as ocorrências ainda estão concentradas principalmente em localidades do Interior. Durante a reunião, a situação do Município foi apresentada à concessionária, com destaque para a necessidade de agilizar os atendimentos que permanecem pendentes.
Durante o encontro, a prefeita destacou as demandas do município e as medidas discutidas para dar maior agilidade à solução das ocorrências que ainda permanecem em aberto. “Mais uma reunião com a CEEE Equatorial, onde colocamos firmemente as nossas cobranças e também sugestões de melhoria no sistema de atendimento aos municípios. No Rio Grande, ainda temos em torno de 700 unidades consumidoras que estão sem luz, mais especificamente no Interior, e cobramos e ajustamos a agilidade nesse serviço e na solução dos problemas”, afirma Darlene.
A prefeita também cobrou que os atendimentos ainda pendentes tenham continuidade e sejam solucionados com agilidade. Durante a reunião, foi apresentada a expectativa de que os serviços avancem ao longo desta quarta-feira (30), com a continuidade dos trabalhos nas localidades que ainda apresentam interrupções.
A reunião também abordou a forma como as informações sobre as interrupções de energia são acompanhadas e disponibilizadas aos municípios. A Prefeitura defendeu o aprimoramento dos procedimentos e o acesso a informações que permitam acompanhar com maior clareza o andamento das ocorrências.
Outro encaminhamento foi a articulação entre as prefeituras e a concessionária para organizar as demandas de cada município e definir prioridades de atendimento. A medida busca facilitar o acompanhamento das ocorrências e direcionar os serviços para as localidades que ainda necessitam de intervenção.