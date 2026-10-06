Torcedor conta que paixão pelo Pelotas iniciou aos seis anos

O amor pelo futebol é um sentimento que pode ser perpetuado nas famílias mais fanáticas por clubes. Quando o assunto são os camisetas regionais, essa paixão ganha traços ainda mais intensos, tanto pela proximidade quanto pelo orgulho de carregar o escudo da própria cidade no peito. Em Pelotas, esse sentimento e devoção ganham contornos próprios. Inclusive, corre um ditado popular de que o torcedor dos três clubes locais não divide espaço com a dupla Grenal.

Na maioria dos casos, a escolha de um time passa de geração em geração, por influência da família. “Meu pai me contava sobre o Pelotas e eu fui com seis anos de idade à final da Copa da Federação Gaúcha de 2008. E mesmo com pouca idade eu me lembro que o Pelotas foi campeão e o estádio estava lotado”, relembra o torcedor Caetano Retzlaff sobre como nasceu o amor dele pelo Esporte Clube Pelotas. Na ocasião, a torcida invadiu o gramado para comemorar a vitória, por ser criança Retzlaff não participou do momento, mas foi ali que percebeu que queria vivenciar aquela emoção para sempre.

• LEIA TAMBÉM: Futebol em Pelotas reúne tradição e história centenária

Quando chegou à adolescência, ele passou a frequentar os jogos na Boca do Lobo com mais frequência e, já na vida adulta, começou a viajar para acompanhar o time. O torcedor vive intensamente cada partida, como em 2024, na semifinal da Divisão de Acesso contra o Inter de Santa Maria. “Eu fui com meu pai e a gente estava na desvantagem, na parte destinada à torcida visitante. E era um negócio ruim em questão de logística no estádio, mas foi bem marcante porque a gente ganhou de dois a um e o nosso time era bem pior”, relata, apontando este como um dos momentos mais marcantes que já presenciou.

Fanatismo pelo Lobão está eternizado em tatuagem Samantha Beduhn/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Entre as “loucuras” já feitas para acompanhar o time, Retzlaff conta que, durante um período em que trabalhava no turno da noite, emendou a saída do serviço com uma excursão para assistir ao Pelotas em São Leopoldo. Foram horas de viagem e sem se alimentar direito, mas o cansaço não o impediu de torcer e vibrar. Além disso, a primeira e única tatuagem que ele tem é o escudo do Pelotas. “Eu tenho uma paixão pelo Pelotas. Além de eu falar, além de eu viver o Pelotas, eu queria deixar um registro no meu corpo, na minha pele, sobre o time que eu amo”, diz Retzlaff.