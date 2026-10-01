Guaporé realiza segunda edição de fórum voltado ao setor turístico

Empresários, especialistas, profissionais do turismo e representantes do setor público se reúnem, no dia 7 de outubro, em Guaporé, para discutir como transformar o crescimento dos atrativos em desenvolvimento turístico sustentável e impulsionar ainda mais o turismo regional, gerando desenvolvimento para a região. O 2º Fórum de Turismo e Hospitalidade, promovido pelo Monaro Hotel, começa às 13h e terá entrada gratuita.
Entre os palestrantes está Marcus Tonin, especialista em marketing, mentor e palestrante pelo Sebrae/RS, com mais de 15 anos de experiência e atualmente Head de Marketing da Non Stop. Ele falará sobre estratégias de comunicação e presença digital para gerar resultados nos negócios. A programação também terá Ivane Fávero, turismóloga e mestre em Turismo, consultora e palestrante internacional com experiência no desenvolvimento e posicionamento de destinos turísticos da Serra Gaúcha. A especialista abordará como transformar a identidade e o potencial de uma região em experiências turísticas capazes de gerar valor.
Destaque também para Arthur Simoneto, mestre em Comunicação e especialista em inovação e experiência do cliente, levará ao evento sua experiência de duas décadas no desenvolvimento de produtos, marcas e negócios, com foco na criação de experiências que fortaleçam a relação entre empresas e visitantes. Outro nome da programação é Tarcísio Michelon, que participou do desenvolvimento de importantes atrativos turísticos de Bento Gonçalves, como Caminhos de Pedra, Epopeia Italiana e Maria Fumaça. Ele compartilhará experiências sobre como transformar potencial turístico em iniciativas capazes de movimentar a economia regional.
A gastronomia também terá espaço com Marcos Livi, chef internacional com mais de 40 anos de trajetória, que abordará a gastronomia como expressão cultural e componente fundamental da experiência de hospitalidade. O evento contará ainda com Raphael Ayub, apresentado na programação como secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Rafael Luiz Fontana, presidente da Amturvales, e Tiago Centenaro Mignoni, com experiência em gestão pública, turismo e desenvolvimento regional.
Empresários, especialistas, profissionais do turismo e representantes do setor público se reúnem, no dia 7 de outubro, em Guaporé, para discutir como transformar o crescimento dos atrativos em desenvolvimento turístico sustentável e impulsionar ainda mais o turismo regional, gerando desenvolvimento para a região. O 2º Fórum de Turismo e Hospitalidade, promovido pelo Monaro Hotel, começa às 13h e terá entrada gratuita.
Entre os palestrantes está Marcus Tonin, especialista em marketing, mentor e palestrante pelo Sebrae/RS, com mais de 15 anos de experiência e atualmente Head de Marketing da Non Stop. Ele falará sobre estratégias de comunicação e presença digital para gerar resultados nos negócios. A programação também terá Ivane Fávero, turismóloga e mestre em Turismo, consultora e palestrante internacional com experiência no desenvolvimento e posicionamento de destinos turísticos da Serra Gaúcha. A especialista abordará como transformar a identidade e o potencial de uma região em experiências turísticas capazes de gerar valor.
Destaque também para Arthur Simoneto, mestre em Comunicação e especialista em inovação e experiência do cliente, levará ao evento sua experiência de duas décadas no desenvolvimento de produtos, marcas e negócios, com foco na criação de experiências que fortaleçam a relação entre empresas e visitantes. Outro nome da programação é Tarcísio Michelon, que participou do desenvolvimento de importantes atrativos turísticos de Bento Gonçalves, como Caminhos de Pedra, Epopeia Italiana e Maria Fumaça. Ele compartilhará experiências sobre como transformar potencial turístico em iniciativas capazes de movimentar a economia regional.
A gastronomia também terá espaço com Marcos Livi, chef internacional com mais de 40 anos de trajetória, que abordará a gastronomia como expressão cultural e componente fundamental da experiência de hospitalidade. O evento contará ainda com Raphael Ayub, apresentado na programação como secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Rafael Luiz Fontana, presidente da Amturvales, e Tiago Centenaro Mignoni, com experiência em gestão pública, turismo e desenvolvimento regional.