Viamão vê resultados com sistema de coleta de lixo subterrâneo

A recente instalação de lixeiras subterrâneas em Viamão tem ajudado o município a lidar com problemas muito comuns no descarte de lixo na zona urbana, como a exposição dos resíduos à chuva e ao contato com animais, além de diminuir a possibilidade de que dejetos se espalhem pelo entorno dos pontos de coleta. Atualmente, há três lixeiras subterrâneas na avenida Liberdade, que foi escolhida como ponto de partida para o projeto. O objetivo, mais adiante, é instalar novas unidades na cidade.
Conforme a prefeitura de Viamão, a implantação das lixeiras subterrâneas possibilita a modernização da operação de coleta, e os benefícios já estão sendo verificados na região onde estão instaladas: na Praça da Santa Isabel (a maior delas, com três contêineres subterrâneos, totalizando 3 mil litros de capacidade), próximo à Paróquia e ao Max Center e perto do Shopping Santa Isabel.
Os caminhões utilizados na operação foram adaptados para realizar a coleta dos contêineres subterrâneos, permitindo a retirada adequada dos resíduos armazenados abaixo do solo, a um custo baixo. Na Avenida Liberdade, são realizadas duas coletas por dia, garantindo frequência na retirada dos resíduos e atendimento à demanda da região.
Os três pontos de descarte somam sete bocas para depósito de resíduos, que acessam sete contêineres subterrâneos. A capacidade de cada contêiner é de mil litros, totalizando 7 mil litros de capacidade instalada. O investimento total nos três pontos foi de R$ 426 mil. “O novo sistema traz benefícios que vão além da questão estética, evitando a proliferação até mesmo de doenças, o que ajuda a melhorar a saúde da população viamonense”, explica o prefeito Rafael Bortoletti.