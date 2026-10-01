Central de Interpretação de Libras é inaugurada em Bagé

A prefeitura de Bagé inaugurou nesta semana a Central de Interpretação de Libras (CIL), tornando o município o sétimo do Rio Grande do Sul a contar com uma estrutura específica para esse atendimento. O local oferece atendimento presencial e suporte remoto por videochamada em tempo real, ampliando a acessibilidade da comunidade surda aos serviços públicos municipais.
Durante a cerimônia, o prefeito, Luiz Fernando Mainardi, destacou a importância do trabalho desenvolvido por servidores, intérpretes e representantes da comunidade surda na construção de políticas públicas de inclusão. Ao mencionar a trajetória da vereadora Ana Paula Moreira, ressaltou sua atuação na defesa da acessibilidade e também a contribuição de quem vivencia diretamente essas barreiras para o aperfeiçoamento das ações do poder público. “Ela tem toda essa dedicação, não só à causa dos surdos, mas ao conjunto da necessidade de políticas de inclusão, e faz bem porque nada melhor do que quem vive essa situação poder expressar”, afirmou Mainardi.
Na prática, a CIL poderá ser acionada para atendimentos em áreas como Saúde, Assistência Social, Habitação, Fazenda e Educação. No formato presencial, o intérprete poderá acompanhar o usuário mediante agendamento ou em situações de urgência. Já a tele interpretação permitirá o suporte por videochamada durante atendimentos realizados em repartições municipais. O atendimento poderá ser solicitado diretamente à Central, inclusive para orientações e agendamentos, pelo WhatsApp (53) 99997-2291.
A prefeitura de Bagé inaugurou nesta semana a Central de Interpretação de Libras (CIL), tornando o município o sétimo do Rio Grande do Sul a contar com uma estrutura específica para esse atendimento. O local oferece atendimento presencial e suporte remoto por videochamada em tempo real, ampliando a acessibilidade da comunidade surda aos serviços públicos municipais.
Durante a cerimônia, o prefeito, Luiz Fernando Mainardi, destacou a importância do trabalho desenvolvido por servidores, intérpretes e representantes da comunidade surda na construção de políticas públicas de inclusão. Ao mencionar a trajetória da vereadora Ana Paula Moreira, ressaltou sua atuação na defesa da acessibilidade e também a contribuição de quem vivencia diretamente essas barreiras para o aperfeiçoamento das ações do poder público. “Ela tem toda essa dedicação, não só à causa dos surdos, mas ao conjunto da necessidade de políticas de inclusão, e faz bem porque nada melhor do que quem vive essa situação poder expressar”, afirmou Mainardi.
Na prática, a CIL poderá ser acionada para atendimentos em áreas como Saúde, Assistência Social, Habitação, Fazenda e Educação. No formato presencial, o intérprete poderá acompanhar o usuário mediante agendamento ou em situações de urgência. Já a tele interpretação permitirá o suporte por videochamada durante atendimentos realizados em repartições municipais. O atendimento poderá ser solicitado diretamente à Central, inclusive para orientações e agendamentos, pelo WhatsApp (53) 99997-2291.