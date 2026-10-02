Oktoberfest de Nova Petrópolis terá trenzinho gratuito até o evento

A 5ª Nova Oktoberfest, que acontece de 2 a 12 de outubro, em dois fins de semana, terá um trenzinho gratuito para levar visitantes do centro de Nova Petrópolis à Linha Imperial, no interior do município, onde a festa será realizada neste ano.

Batizado de Oktoberzug, o veículo sai da praça central de hora em hora e tem cerca de 28 lugares, segundo Morgana Neumann, integrante da comissão organizadora. Ela explica que o transporte foi viabilizado porque o evento deixou o centro por necessidade de logística e infraestrutura. O vice-prefeito Alexandre da Silva afirma que a mudança é excepcional. “A Rua Coberta está em reforma, e a festa retorna para lá no próximo ano”, esclareceu. Quem for por conta própria ao local não paga ingresso nem estacionamento. A comissão organizadora da festa e o vice-prefeito estiveram em visita à redação do Cidades nesta quarta-feira (30) para divulgar o evento.

A abertura oficial ocorre na sexta-feira (2) às 18h, com espetáculo de dança, música e teatro e homenagem a cinco músicos. No outro domingo (11), a programação terá 12 horas de música, que marcam os 37 anos da Rádio Imperial. O dia 12, feriado, será dedicado às crianças. Entre as atrações, Morgana citou o grupo Velhos Camaradas, de Santa Catarina, que canta, toca e encena no palco, e a dupla Karine e Felipe, que se apresenta em alemão e dialeto. Também haverá loja de trajes e souvenirs. Segundo Morgana, a organização prioriza a parte cultural, com bandas típicas e grupos de dança, e não quer enfatizar o chope. Ainda assim, haverá bebidas de cervejarias da cidade, como Edelbrau, Traum, Adoma, Buckel, Faraó e Schallen.

Na gastronomia, a proposta é oferecer pratos típicos, como bratwurst no lugar do cachorro-quente, bolinho de batata, pretzel, joelho de porco, spätzle, goulash e schnitzel, preparados por restaurantes do município e pela comunidade da Linha Imperial. Os canecos personalizados vendidos para a festa são de vidro, para evitar a geração de resíduos plásticos, mas o público pode levar o próprio recipiente para saborear as cervejas.

Na última edição, o evento reuniu 40 mil pessoas, e a expectativa é superar esse número. Pesquisa feita então mostra que 70% do público era feminino, 42% eram moradores da cidade e 19% visitavam Nova Petrópolis pela primeira vez. Para 56%, o evento foi o único motivo da viagem, e o gasto médio estimado ficou entre R$ 110 e R$ 130 por pessoa ao dia.

Para o vice-prefeito, o principal foco é "destacar a nossa cultura", mas a festa também movimenta a economia, com hospedagem, comércio e restaurantes. O custo total é de cerca de R$ 700 mil, com aporte da prefeitura, leis de incentivo e patrocínios diretos. Para Morgana, a comunidade está feliz: "É a nossa casa, mas é um lugar novo".