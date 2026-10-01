Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesInfraestrutura

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 00:30

DNIT publica edital para viaduto na BR-116 em Caxias do Sul

SEPLAN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

SEPLAN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

/SEPLAN/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou nesta terça-feira (29) o aviso que o edital para a construção do viaduto da BR-116 com a Perimetral Norte, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, estará disponível para consulta em data provável 30 de novembro. Em janeiro deste ano, em visita a Caxias, o então Ministro dos Transportes, Renan Filho, havia prometido a publicação do edital para abril, após a solicitação de ajustes no projeto ao município em 2025.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou nesta terça-feira (29) o aviso que o edital para a construção do viaduto da BR-116 com a Perimetral Norte, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, estará disponível para consulta em data provável 30 de novembro. Em janeiro deste ano, em visita a Caxias, o então Ministro dos Transportes, Renan Filho, havia prometido a publicação do edital para abril, após a solicitação de ajustes no projeto ao município em 2025.
A estrutura, considerada uma das obras viárias mais importantes para a mobilidade urbana da cidade tem investimento estimado em cerca de R$ 80 milhões, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Após a não publicação do edital em abril, o DNIT informou nova data para novembro.
O viaduto, que será erguido no cruzamento da BR-116 (km 147) com a avenida Ruben Bento Alves (Perimetral Norte), próximo à região dos bairros De Lazzer, Diamantino e à delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), terá cerca de 500 metros de extensão, pista dupla com faixas alargadas para 3,60 metros (para maior segurança de veículos pesados), eliminação de sinaleiras no trecho e separação entre o fluxo local e o tráfego pesado de passagem da rodovia federal.

O projeto original foi elaborado e protocolado ainda durante o governo do prefeito Alceu Barbosa Velho. Em 2021, o viaduto foi novamente protocolado no DNIT com adequações. O prefeito Adiló Didomenico viajou inúmeras vezes a Brasília em busca de verbas e da publicação do edital. O responsável pelo escritório da prefeitura em Brasília, Mauro Pereira, também esteve várias vezes no DNIT. 

Notícias relacionadas