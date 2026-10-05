Feira de Sapatos em Novo Hamburgo reunirá cerca de 200 expositores

Na segunda semana de outubro, cidades no interior do Rio Grande do Sul recebem programação diversa, voltada à cultura, esporte, entretenimento e ao comércio. Municípios da Região Metropolitana, Serra Gaúcha, Missões e do Vale do Paranhana integram a agenda cultural com eventos tradicionais, como a Oktoberfest de Igrejinha, a terceira edição do Dança Missões, em Santo Ângelo e o Festival Bento Balonismo, em Bento Gonçalves. O interior do Estado também será casa de feiras, como a Loucura por Sapatos, em Novo Hamburgo, que conta com 200 expositores e mais de 500 marcas de calçados. Confira a agenda de eventos do RS entre 5 a 11 de outubro.

Sapucaia do Sul | Circuito Estadual de Skate RS

Projeto passa por mais de 20 cidades no Estado e é voltado para estudantes de 7 a 18 anos Circuito Estadual de Skate RS/Divulgação/Cidades





O Circuito Estadual de Skate RS é uma iniciativa da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer que acontece desde março deste ano e deve passar por mais de 20 cidades. Nesta semana, de 8 a 10 de outubro, o programa realizará etapa em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Apadrinhado pelo skatista Sandro Dias, o Mineirinho, o projeto realiza atividades abertas ao público, com sessões de treinamento itinerantes e ações formativas voltadas para estudantes entre 7 e18 anos, que devem estar vinculados a uma instituição de ensino. Para participar é necessário se inscrever no site oficial do evento.

Santo Ângelo | 3º Dança Missões

Evento terá apresentações gratuitas no Centro Municipal de Eventos Hélio Costa de Oliveira, dos dias 8 a 11 de outubro Prefeitura Santo Ângelo/Divulgação/Cidades





De 8 a 11 de outubro, Santo Ângelo realiza a terceira edição do Dança Missões, festival que reúne grupos, escolas e bailarinos da região das Missões para quatro dias de apresentações, encontros artísticos, aprendizagem e celebração da dança em suas múltiplas linguagens. Realizado no Centro Municipal de Eventos Hélio Costa de Oliveira, o festival conta com oficinas, masterclasses, além de atividades formativas para professores e bailarinos durante a tarde. Já as apresentações, competitivas e demonstrativas, ocorrem a partir das 19h, com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento. Ao todo, são mais de 800 bailarinos, de 40 escolas diferentes que performam mais de 400 coreografias escritas.

Cambará do Sul | Expo Cambará

Primeira edição do evento Expo Cambará acontece dos dias 8 a 12 de outubro, com entrada gratuita Pedro Henrique e Luciano Instagram/Reprodução/Cidades





Cambará do Sul realizará pela primeira vez a Expo Cambará, dos dias 8 a 12 de outubro. O evento reúne atrações artísticas, de bandas, de corais, de igrejas, além de possuir em sua programação encontro de carros antigos, palestras e gincana escolar. Com entrada gratuita, artistas como Pedro Henrique e Luciano estão confirmados, assim como, bandas de pagode, grupos regionais e DJs. A Expo Cambará inicia na sexta, 8 de outubro, às 14 horas e possui programação até 00 horas. Já nos outros dias, o evento inicia às 9 horas e segue até a madrugada.

Igrejinha | Oktoberfest

Abertura do evento acontece no dia 8 de outubro, quando uma carreta de chopp percorre cidades da região até chegar na Rua Coberta de Igrejinha Prefeitura de Igrejinha/Divulgação/Cidades

Nos próximos dois finais de semana, de 8 a 10 e de 16 a 18 de outubro, Igrejinha realiza a clássica Oktoberfest de Igrejinha, que já está em sua 37 edição. A abertura do evento acontece na quinta-feira, 8 de outubro, às 12h, quando uma carreta de chopp percorre cidades da região do Vale do Paranhana até chegar na Rua Coberta de Igrejinha, às 20h. Já na sexta, 9 de outubro, ocorre a abertura do Parque da Oktoberfest, onde ocorre a programação oficial do evento, como shows, jogos germânicos e rodadas de chopp. O evento possui cantores nacionais confirmados na programação, como Simone Mendes, Di Ferrero e Turma do Pagode. Os ingressos para os shows podem ser adquiridos no site oficial do evento e variam entre R$50,00 e R$500,00.

Bento Gonçalves | Festival Bento Balonismo

Festival Bento Balonismo comemora os os 136 de emancipação de Bento Gonçalves Semtur Bento Gonçalves/Divulgação/Cidades





Em comemoração aos 136 de emancipação de Bento Gonçalves, o município realizará a oitava edição do Festival Bento Balonismo, de 9 a 12 de outubro. O evento possui entrada gratuita e será realizado no Fundaparque, com shows, food trucks, espaço kids e voos competitivos de balão. A abertura do festival acontece na sexta, 9, às 17h, e inclui em sua programação voo livre em bairros da cidade, carreata de fogo, saindo da Via del Vino em direção ao Fundaparque, além do tradicional Night Glow. Já no sábado e no domingo, o parque tem abertura marcada para às 12h, com voos livres e competitivos. A última edição do evento reuniu mais de 45 mil visitantes.

Novo Hamburgo | Loucura por Sapatos

Feira é patrocinada pela marca Arezzo, a qual produziu cerca de 15 mil peças para o evento Loucura por Sapatos/Divulgação/Cidades





Em Novo Hamburgo, a Feira Loucura por Sapatos toma conta da cidade de 9 a 18 de outubro, na Fenac. A feira reúne cerca de 200 expositores, com mais de 500 marcas de calçado, entre elas um dos destaques é a Arezzo, a qual estará presente com mais de 15 mil peças preparadas especialmente para o evento. Durante 10 dias, a feira será centro de comercialização de bolsas, sapatos, roupas, acessórios e outros produtos, além de espaço inédito com Mostra de Mobilidade de Veículos Elétricos. O funcionamento do evento acontece das 10h às 22h, a depender do dia, além disso para entrar na feira é necessário adquirir ingressos que variam entre R$10,00, para entrada inteira e R$5,00 para estudantes.