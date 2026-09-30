Guarda Municipal de Novo Hamburgo recebe 120 novas pistolas

A prefeitura de Novo Hamburgo fez um investimento em armamento para a Guarda Municipal, com a aquisição de 120 pistolas calibre 9 mm. A entrega das novas armas ocorreu na manhã desta terça-feira (29), em ato realizado no auditório do Centro Administrativo Leopoldo Petry.
As 120 pistolas representam um investimento de aproximadamente R$ 800 mil e reforçam a estrutura da corporação. As novas armas se somam às 100 pistolas calibre 9 mm que já fazem parte da Guarda Municipal, todas do modelo TS9. Com a ampliação, os revólveres calibre .38 deixarão de ser utilizados pela corporação.
O diretor da Guarda Municipal, Emerson Edinei Lopes, ressaltou a importância da padronização do calibre utilizado pela corporação com outras forças de segurança. “É um equipamento utilizado por forças policiais de todo o mundo, especialmente em situações de combate urbano. O calibre 9 mm é amplamente empregado por instituições policiais. O próprio FBI, por exemplo, fez a substituição do calibre .40 pelo 9 mm”, explicou.
A padronização do armamento também representa ganhos logísticos, facilitando a manutenção e a gestão das armas e munições. O calibre 9 mm é o mesmo utilizado pela Brigada Militar e pela Polícia Penal do Rio Grande do Sul, entre outras forças policiais.
O investimento em armamentos integra uma série de ações da prefeitura para fortalecer e modernizar a segurança. Somente neste ano, 30 novos agentes passaram a atuar na corporação, ampliando o efetivo disponível para as ações e atendimento à população.
A estrutura operacional também foi reforçada com a entrega de três novas motocicletas e sete novas viaturas. Os veículos ampliam a capacidade de patrulhamento e proporcionam melhores condições de trabalho aos agentes em diferentes regiões do Município.
Nos próximos meses, a Guarda Municipal também deverá receber novos equipamentos de menor potencial ofensivo, incluindo dispositivos Taser e espargidores. A corporação ainda trabalha na aquisição de armas longas, ampliando gradualmente os equipamentos disponíveis para a atuação dos agentes.
A prefeitura de Novo Hamburgo fez um investimento em armamento para a Guarda Municipal, com a aquisição de 120 pistolas calibre 9 mm. A entrega das novas armas ocorreu na manhã desta terça-feira (29), em ato realizado no auditório do Centro Administrativo Leopoldo Petry.
As 120 pistolas representam um investimento de aproximadamente R$ 800 mil e reforçam a estrutura da corporação. As novas armas se somam às 100 pistolas calibre 9 mm que já fazem parte da Guarda Municipal, todas do modelo TS9. Com a ampliação, os revólveres calibre .38 deixarão de ser utilizados pela corporação.
O diretor da Guarda Municipal, Emerson Edinei Lopes, ressaltou a importância da padronização do calibre utilizado pela corporação com outras forças de segurança. “É um equipamento utilizado por forças policiais de todo o mundo, especialmente em situações de combate urbano. O calibre 9 mm é amplamente empregado por instituições policiais. O próprio FBI, por exemplo, fez a substituição do calibre .40 pelo 9 mm”, explicou.
A padronização do armamento também representa ganhos logísticos, facilitando a manutenção e a gestão das armas e munições. O calibre 9 mm é o mesmo utilizado pela Brigada Militar e pela Polícia Penal do Rio Grande do Sul, entre outras forças policiais.
O investimento em armamentos integra uma série de ações da prefeitura para fortalecer e modernizar a segurança. Somente neste ano, 30 novos agentes passaram a atuar na corporação, ampliando o efetivo disponível para as ações e atendimento à população.
A estrutura operacional também foi reforçada com a entrega de três novas motocicletas e sete novas viaturas. Os veículos ampliam a capacidade de patrulhamento e proporcionam melhores condições de trabalho aos agentes em diferentes regiões do Município.
Nos próximos meses, a Guarda Municipal também deverá receber novos equipamentos de menor potencial ofensivo, incluindo dispositivos Taser e espargidores. A corporação ainda trabalha na aquisição de armas longas, ampliando gradualmente os equipamentos disponíveis para a atuação dos agentes.