Opinião: A inovação que sustenta as cidades, mas quase ninguém vê

Paulo Feltrin, diretor industrial da Multinova

Quando pensamos no desenvolvimento de uma cidade, normalmente lembramos das novas avenidas, dos prédios que mudam a paisagem ou dos empreendimentos que chegam para impulsionar a economia. Mas existe um movimento mais silencioso, que começa muito antes de qualquer obra ficar pronta: o trabalho das indústrias que escolhem crescer no interior.

Em muitas cidades brasileiras, elas são mais do que empresas. Tornam-se parte da identidade local. Geram empregos, movimentam pequenos fornecedores, incentivam a qualificação da mão de obra e criam oportunidades para que milhares de pessoas construam sua trajetória sem precisar deixar a região onde nasceram. Quando uma indústria amplia sua operação, o impacto também ultrapassa seus próprios muros e alcança toda uma cadeia de relações econômicas e sociais.

Esse impacto raramente aparece nas fotografias que ilustram o crescimento de um município. Afinal, não é algo que se mede apenas pelo tamanho de uma fábrica ou pelo número de caminhões que entram e saem todos os dias. É um efeito que se espalha. Cada novo colaborador movimenta o comércio, fortalece os serviços, impulsiona novos negócios e ajuda a manter talentos no interior. Ao mesmo tempo, fornecedores locais passam a ter novas oportunidades, profissionais encontram espaço para desenvolver suas carreiras e famílias podem construir seus projetos de vida onde já possuem vínculos.

É por isso que falar sobre indústria também é falar sobre desenvolvimento regional. Uma operação industrial consolidada cria uma espécie de ciclo virtuoso: quanto mais oportunidades são geradas, maior tende a ser a capacidade de uma comunidade de atrair e desenvolver pessoas, negócios e conhecimento. E esse movimento pode contribuir para reduzir a necessidade de migração em busca de emprego e perspectivas profissionais.

O mesmo acontece com a inovação. Existe uma tendência de associá-la apenas às grandes capitais e aos polos tecnológicos. No entanto, muitas das soluções que tornam as cidades mais eficientes, sustentáveis e confortáveis nascem longe dos grandes centros. Elas são desenvolvidas por empresas que investem continuamente em pesquisa, engenharia e tecnologia, muitas vezes sem que o consumidor sequer perceba sua existência.

Inovar envolve riscos calculados, pois um insucesso pode comprometer a empresa. Não inovar é ficar parado e perder competitividade. Processos, equipamentos e tecnologias trazem benefícios e preparam a empresa para o futuro.



Talvez seja justamente essa a característica mais interessante da indústria: transformar realidades sem buscar protagonismo. Enquanto os holofotes costumam iluminar o resultado final, existe uma rede de profissionais, empresas e conhecimento trabalhando diariamente para que as cidades continuem crescendo de forma sólida.

No fim das contas, o desenvolvimento de um município não acontece apenas quando uma nova obra é inaugurada. Ele começa muito antes, dentro das indústrias que acreditam no potencial do interior, investem em inovação e ajudam a construir oportunidades que permanecem por décadas. São histórias que nem sempre ganham destaque, mas que sustentam o crescimento das cidades todos os dias.