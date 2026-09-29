Catedral de Pedra em Canela passa a ter espetáculo diário de luzes

A Catedral de Pedra volta a ser palco do “Som e Luz na Catedral de Pedra”, espetáculo que transforma a tradicional paisagem do centro da cidade em uma experiência audiovisual com iluminação, música e efeitos de luz. O espetáculo está sendo apresentado diariamente, às 20 horas, oferecendo mais uma experiência para quem visita Canela depois que o sol se põe.
A proposta é fazer com que a arquitetura da Catedral de Pedra seja percebida de uma nova maneira. Mais de 100 refletores são utilizados na apresentação, com equipamentos controlados por uma plataforma de iluminação presente em grandes shows, festivais e turnês internacionais.
A tecnologia permite programar com precisão as diferentes cenas e sincronizar iluminação e trilha sonora, criando momentos de intensidade e leveza ao longo da apresentação. “Quem vier ao ‘Som e Luz na Catedral de Pedra’ vai encontrar uma experiência para todas as idades: a Catedral ganhando cor, movimento e música, em uma alternância de tensão e leveza que cada pessoa vai sentir do seu jeito”, explica o produtor Fernando Martinotto, da empresa Ilumina Espetáculos, responsável pelo projeto.
O espetáculo também amplia a programação noturna no centro de Canela, em que a Catedral de Pedra se destaca pela arquitetura e pela localização privilegiada, próxima à Praça João Corrêa e a outros pontos de interesse turístico. Com luzes, cores e música projetadas sobre um dos cartões-postais mais conhecidos do Rio Grande do Sul, o “Som e Luz na Catedral de Pedra” chega para tornar as noites de Canela ainda mais convidativas, e oferecer um novo motivo para conhecer a cidade também depois do anoitecer.
A Catedral de Pedra volta a ser palco do “Som e Luz na Catedral de Pedra”, espetáculo que transforma a tradicional paisagem do centro da cidade em uma experiência audiovisual com iluminação, música e efeitos de luz. O espetáculo está sendo apresentado diariamente, às 20 horas, oferecendo mais uma experiência para quem visita Canela depois que o sol se põe.
A proposta é fazer com que a arquitetura da Catedral de Pedra seja percebida de uma nova maneira. Mais de 100 refletores são utilizados na apresentação, com equipamentos controlados por uma plataforma de iluminação presente em grandes shows, festivais e turnês internacionais.
A tecnologia permite programar com precisão as diferentes cenas e sincronizar iluminação e trilha sonora, criando momentos de intensidade e leveza ao longo da apresentação. “Quem vier ao ‘Som e Luz na Catedral de Pedra’ vai encontrar uma experiência para todas as idades: a Catedral ganhando cor, movimento e música, em uma alternância de tensão e leveza que cada pessoa vai sentir do seu jeito”, explica o produtor Fernando Martinotto, da empresa Ilumina Espetáculos, responsável pelo projeto.
O espetáculo também amplia a programação noturna no centro de Canela, em que a Catedral de Pedra se destaca pela arquitetura e pela localização privilegiada, próxima à Praça João Corrêa e a outros pontos de interesse turístico. Com luzes, cores e música projetadas sobre um dos cartões-postais mais conhecidos do Rio Grande do Sul, o “Som e Luz na Catedral de Pedra” chega para tornar as noites de Canela ainda mais convidativas, e oferecer um novo motivo para conhecer a cidade também depois do anoitecer.