Santa Maria registra mais de 120 milímetros de chuva em 48 horas

Na localidade de Três Barras, no Distrito de Arroio Grande, há o registro de pelo menos três famílias isoladas. Um idoso, de 83 anos, morador da localidade, foi encaminhado a um lar de permanência de idosos no município. A Secretaria de Desenvolvimento Social conta com uma estrutura apropriada para receber 40 pessoas. Até o momento, não há pessoas abrigadas. A Defesa Civil segue monitorando o nível do Rio Vacacaí.
Até s tarde desta segunda-feira (28), pelo menos três famílias moradoras de distritos e de um bairro estavam desalojadas. A Defesa Civil registrou um deslizamento de grandes proporções no Morro Cechella, em direção à rua Guarujá, no bairro Campestre do Menino Jesus. Três residências estão isoladas devido à água e à lama que descem do morro. As famílias estão em casas de parentes.
No Campestre, equipes da prefeitura trabalham para restabelecer o tráfego de veículos a partir do uso de máquina para retirar entulhos. A prefeitura segue monitorando a elevação do rio Vacacaí e mobilizada com as equipes de prontidão para atender a comunidade. A Defesa Civil também segue atendendo a chamados que são realizados pelos moradores.