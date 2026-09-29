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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 00:30

Santa Maria registra mais de 120 milímetros de chuva em 48 horas

Famílias tiveram de deixar as suas residências por conta dos estragos do temporal

Famílias tiveram de deixar as suas residências por conta dos estragos do temporal

/Felipe Ferreira/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Equipes da Defesa Civil de Santa Maria acompanham a situação das fortes chuvas no Município e na região. Em função do grande acumulado de chuva nas últimas horas 48 horas, de mais de 120 milímetros, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), famílias tiveram de deixar as suas residências porque houve registro de alagamento.
Na localidade de Três Barras, no Distrito de Arroio Grande, há o registro de pelo menos três famílias isoladas. Um idoso, de 83 anos, morador da localidade, foi encaminhado a um lar de permanência de idosos no município. A Secretaria de Desenvolvimento Social conta com uma estrutura apropriada para receber 40 pessoas. Até o momento, não há pessoas abrigadas. A Defesa Civil segue monitorando o nível do Rio Vacacaí.
Até s tarde desta segunda-feira (28), pelo menos três famílias moradoras de distritos e de um bairro estavam desalojadas. A Defesa Civil registrou um deslizamento de grandes proporções no Morro Cechella, em direção à rua Guarujá, no bairro Campestre do Menino Jesus. Três residências estão isoladas devido à água e à lama que descem do morro. As famílias estão em casas de parentes.
No Campestre, equipes da prefeitura trabalham para restabelecer o tráfego de veículos a partir do uso de máquina para retirar entulhos. A prefeitura segue monitorando a elevação do rio Vacacaí e mobilizada com as equipes de prontidão para atender a comunidade. A Defesa Civil também segue atendendo a chamados que são realizados pelos moradores.
Equipes da Defesa Civil de Santa Maria acompanham a situação das fortes chuvas no Município e na região. Em função do grande acumulado de chuva nas últimas horas 48 horas, de mais de 120 milímetros, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), famílias tiveram de deixar as suas residências porque houve registro de alagamento.
Na localidade de Três Barras, no Distrito de Arroio Grande, há o registro de pelo menos três famílias isoladas. Um idoso, de 83 anos, morador da localidade, foi encaminhado a um lar de permanência de idosos no município. A Secretaria de Desenvolvimento Social conta com uma estrutura apropriada para receber 40 pessoas. Até o momento, não há pessoas abrigadas. A Defesa Civil segue monitorando o nível do Rio Vacacaí.
Até s tarde desta segunda-feira (28), pelo menos três famílias moradoras de distritos e de um bairro estavam desalojadas. A Defesa Civil registrou um deslizamento de grandes proporções no Morro Cechella, em direção à rua Guarujá, no bairro Campestre do Menino Jesus. Três residências estão isoladas devido à água e à lama que descem do morro. As famílias estão em casas de parentes.
No Campestre, equipes da prefeitura trabalham para restabelecer o tráfego de veículos a partir do uso de máquina para retirar entulhos. A prefeitura segue monitorando a elevação do rio Vacacaí e mobilizada com as equipes de prontidão para atender a comunidade. A Defesa Civil também segue atendendo a chamados que são realizados pelos moradores.

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