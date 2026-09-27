De Oktoberfest a Feira do Livro, confira agenda cultural no interior do RS

No primeiro final de semana de outubro, o Rio Grande do Sul recebe diversos eventos, desde festivais gastronômicos e corridas, na Serra Gaúcha até feiras do livro, espetáculos de música gaúcha e comemoração da Oktoberfest. Cidades como Canela e Caxias do Sul iniciam o mês com a Feira do Livro, com programações especiais de palestras e apresentações. Ainda, nesta semana será realizado o Festival Gastronômico Santa Rosa e Região durante todo o mês, com circuito gastronômico. Já Novo Hamburgo recebe uma nova edição da Oktoberfest Lomba Grande e Santa Maria, espetáculo do Quarteto Coração de Potro. Confira a agenda de eventos do RS entre 28 de setembro e 4 de outubro.

Santa Rosa | Festival Gastronômico de Santa Rosa e Região





Festival acontece em Santa Rosa durante todo o mês de outubro e conta com sete restaurantes participantes Festival Gastronômico de Santa Rosa/Divulgação/Cidades





A partir do dia primeiro de outubro, a terceira edição do Festival Gastronômico de Santa Rosa e Região reúne pratos especiais em sete restaurantes, seis em Santa Rosa e um em Três de Maio. Os estabelecimentos, até dia 31 de outubro, terão menu exclusivo para o evento, cada um composto por entrada, prato principal e sobremesa, com valor único de R$88,00 por pessoa. Os cardápios especiais serão servidos apenas no turno da noite, conforme os horários de funcionamento de cada casa. Ainda, o evento realiza uma noite de encerramento da edição, no dia 7 de novembro, das 14h às 16h, no Memorial da Evolução Agrícola, em Horizontina. Durante o dia, haverá a premiação dos destaques do Festival, definidos a partir do júri técnico e do júri popular.

Oktoberfest Lomba Grande | Novo Hamburgo





Grupo musical Brilho Som se apresenta no dia 3 de outubro na Oktoberfeste de Lomba Grande Banda Brilha Som Site/Divulgação/Cidades

A segunda edição do Oktoberfest Lombo Grande acontece neste final de semana, nos dias 2 e 3 de outubro, em Novo Hamburgo. A comemoração tradicional alemã acontece no Espaço de Eventos Marmô, com programação especial para a noite de sexta e todo o sábado. O evento reúne bandas regionais, praça de alimentação, jogos germânicos e apresentações musicais como do grupo sertanejo Brilha Som. A programação no espaço garden tem entrada gratuita, já para acessar as apresentações é necessário adquirir ingresso, disponíveis para venda na plataforma Sympla, e variam entre R$20,00 e R$40,00.

42ª Feira do Livro de Caxias do Sul | Caxias do Sul





Feira do Livro em Caxias do Sul terá encontros com autores como José Falero, Jeferson Tenório e Chico Felitti Tatieli Sperry/Divulgação/Cidades

Dos dias 2 a 18 de outubro, Caxias do Sul realiza sua 42ª Feira do Livro, com o tema “Praça em Prosa e Verso”. A feira acontece na Praça Dante Alighieri e homenageia o poeta e jornalista Mário Quintana, mais especificamente sua antologia poética “Prosa e Verso”, lançada em 1978. Serão 17 dias nos quais a praça será palco da venda de livros, contação de histórias, apresentações de dança, oficinas de ilustração, além de palestras e grupos de leitura. A entrada é gratuita e possui mais de 20 bancas confirmadas, além de encontros com autores como José Falero, Jeferson Tenório e Chico Felitti.

Quarteto Coração de Potro, “Folcloreando pelo Rio Grande” | Santa Maria





Espetáculo acontece às 20 horas no Centro de Convenções da UFSM Quarteto Coração de Potro Instagram/Reprodução/Cidades

O espetáculo “Folcloreando pelo Rio Grande” acontece nesta sexta, dia 2 de outubro, no Centro de Convenções da UFSM, em Santa Maria. A apresentação inicia às 20h e conta com mais de quinze artistas em cena para experiência que une música, declamação e dança. O projeto busca alcançar diversas cidades do Estado, com o grupo Quarteto Coração de Potro, referência na música nativista há 19 anos, por suas melodias, arranjos vocais, instrumentais e apresentações. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Uhuu! a partir de R$25,00.

Wine Run Vale dos Vinhedos | Bento Gonçalves





Evento passa por Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul, na Serra Gaúcha Wine Run Site/Divulgação/Cidades

Na Serra Gaúcha, acontece nos dias 2 e 3 de outubro, a Wine Run Vale dos Vinhedos, com corridas de 21 km e 8,2 km. Na sexta, dia 2, será realizada a retirada dos kits, com camiseta oficial, par de meias, além de brindes dos patrocinadores. No mesmo dia acontece também o Jantar de Massas, no Hotel Dall'onder em Bento Gonçalves. Ao todo, a corrida conta com quatro modalidades, individual ou em dupla para 21 km, corrida ou caminhada individual de 8,2 km, todas marcadas para sábado, 3, na parte da manhã. Durante o dia, os participantes terão entre três e quatro horas para finalizar o percurso, que passa pelo Mirante de Monte Belo do Sul, pela Zandonai Churrascaria em Bento Gonçalves e pela Sociedade Cruzeiro, na Capela Santo Isidoro, também em Monte Belo do Sul. As inscrições podem ser realizadas no site oficial do evento e variam entre R$299,00 e R$450,00.