UFSM abre inscrições para 1,6 mil vagas em cursos de pós-graduação

Estão abertas, a partir desta quinta-feira (24), as inscrições para o ingresso em cursos de pós-graduação no primeiro semestre de 2027 na UFSM. A seleção contempla cursos presenciais e gratuitos de mestrado, doutorado e especialização.
As inscrições da primeira janela podem ser realizadas até 22 de outubro, exclusivamente pela internet. O sistema disponibiliza 93 opções de cursos, com o número de vagas informado individualmente para cada curso. Ao todo, são mais de 1,6 mil vagas disponíveis.
O processo seletivo é organizado em duas janelas de inscrição e seleção. A primeira ocorre de 24 de setembro a 22 de outubro. A segunda está prevista para o período de 7 de maio a 2 de junho de 2027. Cada curso pode ofertar vagas em uma ou nas duas janelas.
Antes de realizar a inscrição, os candidatos devem consultar os editais do curso de interesse, que apresentam as vagas, os requisitos, os documentos necessários, os critérios e o cronograma da seleção. A UFSM orienta que os candidatos acompanhem também as publicações realizadas nas páginas dos respectivos cursos.
A lista preliminar de inscritos na primeira janela será publicada em 23 de outubro, e a lista final, em 26 de outubro. O período de seleção interna ocorre de 27 de outubro a 8 de dezembro, com divulgação da lista preliminar de classificados e suplentes prevista para 10 de dezembro. A lista final será publicada em 18 de dezembro.