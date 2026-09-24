Dnit fará obra emergencial em ponte sobre o Rio das Antas, na BR-116

Os serviços serão realizados por meio do contrato de manutenção já existente para a rodovia. A inspeção técnica em andamento orienta a definição dos trabalhos necessários para a recuperação da ponte e a posterior liberação do tráfego. A programação estabelece o início dos trabalhos na estrutura até a primeira quinzena de outubro.
A travessia permanece totalmente interditada. Para os deslocamentos entre Caxias do Sul e Vacaria, nos dois sentidos, motoristas devem utilizar a ERS-122 como rota alternativa. A VRS-315, via Criúva, não é recomendada para veículos pesados.
A avaliação preliminar do Dnit aponta como principal causa dos danos o grande volume de troncos, galhos e vegetação arrastados pelo Rio das Antas durante a cheia. O material se acumulou junto aos pilares e aumentou o impacto e a força da correnteza sobre a estrutura, com maior comprometimento em um pilar do lado de São Marcos.
Além da intervenção no trecho, a ponte integra o Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (Proarte). A estrutura atual será demolida e substituída por uma nova. A reconstrução segue o planejamento regular do programa e é independente dos serviços definidos para restabelecer o tráfego no trecho.