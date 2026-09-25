Avenida do Carnaval em Esteio vai receber R$ 2,5 milhões em obras

A prefeitura de Esteio apresentou o projeto de revitalização da avenida Governador Ernesto Dornelles, conhecida como Avenida do Carnaval. O anúncio foi realizado no Espaço de Eventos Rei Pelé e reuniu autoridades, representantes do Legislativo, servidores públicos, moradores e famílias da região.



Com investimento aproximado de R$1,5 milhão, a intervenção contemplará os seis canteiros centrais da avenida. A previsão apresentada é de 12 a 15 meses de execução. A proposta foi desenvolvida para qualificar o espaço público, ampliando as possibilidades de esporte, lazer, acessibilidade e convivência para a comunidade.



A revitalização prevê diferentes intervenções ao longo dos seis canteiros, respeitando as características e estruturas existentes. Entre as melhorias estão a qualificação dos passeios, acessibilidade, piso tátil, ciclovia, conexões entre os dois lados da avenida, quadras esportivas, playgrounds, academia ao ar livre, espaços de convivência, paisagismo, iluminação e mobiliário urbano.



A ciclovia será qualificada e ampliada nas duas últimas quadras, com conexão à ciclovia da Avenida João Paulo I. Os passeios também receberão melhorias de acessibilidade, incluindo piso tátil e rebaixos nos pontos previstos no projeto.



Nas áreas esportivas, as quadras poliesportivas existentes receberão novo cercamento, pintura e demarcação esportiva, melhorias estruturais e iluminação. A quadra de areia terá novo sistema de drenagem, troca da areia e novo telamento.



O projeto também prevê novas áreas verdes e a qualificação das conexões transversais, facilitando a circulação entre os dois lados da avenida. Esses espaços receberão bancos, lixeiras, iluminação e recursos de acessibilidade. Durante o anúncio, o prefeito Felipe Costella destacou que a revitalização atende a uma demanda apresentada pela própria comunidade. “Essa revitalização representa muito mais do que uma obra, porque é um compromisso com a nossa comunidade, principalmente em valorizar o bairro e criar instrumentos e ferramentas para que as pessoas possam aproveitar essas áreas de convivência e de lazer”, afirmou.