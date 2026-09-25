Paróquia de Santo Antônio comemora 150 anos da primeira missa em Bento

Em 30 de setembro de 1876, pouco mais de um ano depois do início da chegada dos Imigrantes Italianos à Serra Gaúcha, a fé marcou o solo da localidade da Cruzinha, que depois foi denominada Colônia Dona Isabel e, por fim, homenageia Bento Gonçalves. Há 150 anos, junto ao Monumento da Cruzinha, instalado nas proximidades do Santuário Santo Antônio, no atual centro de Bento, o padre Bartolomeu Tiecher celebrou a primeira Missa naquela comunidade que nascia .

Este século e meio de história e fé será recordado com a Missa das 18h da próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, no Santuário Santo Antônio, padroeiro que acompanhou a cidade desde os seus inícios. A celebração vai ser presidida por Dom Paulo Antônio De Conto, bispo emérito da Diocese de Montenegro e sobrinho-bisneto do padre Bartolomeu Tiecher. Na ocasião vai ser cantado o hino composto pelo pároco, padre Volmir Comparin, para a data.

Padre Bartolomeu Tiecher era da Diocese de Trento e veio para acompanhar os imigrantes. "Esse foi o papel lindo dele, ele não teve medo dos desafios, das dificuldades, ele veio junto com familiares. E como ele dominava tanto a língua alemã quanto a língua italiana, e aqui ele aprendeu português, com três línguas ele pôde evangelizar, e ele se dispôs estar aqui, rezar a primeira Missa em 30 de setembro de 1876", salienta o pároco da Paróquia Santo Antônio.

De acordo com o padre Volmir Comparin, a celebração é mais do que uma recordação, mas uma ação de graças a Deus pela caminhada de fé do povo bentogonçalvense ao longo da história. "Hoje queremos fazer memória. A Eucaristia não atrapalha, mas ajuda os cristãos. A Eucaristia ajuda também a pontualizar que onde está Cristo está a verdade, e ao redor dessa cruz está a vitória, a esperança e também o desejo de lutar sem se acabrunhar. Eles foram vencedores, com a Missa, com a força dos Sacramentos, se mantiveram firmes. Hoje, nós não podemos fazer menos, desprezar esta cruz, que continua a ajudar as pessoas a se encontrarem com Cristo e como irmãos, porque somos uma Igreja peregrina".

A Missa em memória dos 150 anos da primeira celebração eucarística em Bento Gonçalves terá transmissão pelo Facebook e pelo YouTube da Paróquia Santo Antônio (@paroquiasantoantoniobg).