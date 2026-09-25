Paróquia de Santo Antônio comemora 150 anos da primeira missa em Bento

Este século e meio de história e fé será recordado com a Missa das 18h da próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, no Santuário Santo Antônio, padroeiro que acompanhou a cidade desde os seus inícios. A celebração vai ser presidida por Dom Paulo Antônio De Conto, bispo emérito da Diocese de Montenegro e sobrinho-bisneto do padre Bartolomeu Tiecher. Na ocasião vai ser cantado o hino composto pelo pároco, padre Volmir Comparin, para a data.
Padre Bartolomeu Tiecher era da Diocese de Trento e veio para acompanhar os imigrantes. "Esse foi o papel lindo dele, ele não teve medo dos desafios, das dificuldades, ele veio junto com familiares. E como ele dominava tanto a língua alemã quanto a língua italiana, e aqui ele aprendeu português, com três línguas ele pôde evangelizar, e ele se dispôs estar aqui, rezar a primeira Missa em 30 de setembro de 1876", salienta o pároco da Paróquia Santo Antônio.
De acordo com o padre Volmir Comparin, a celebração é mais do que uma recordação, mas uma ação de graças a Deus pela caminhada de fé do povo bentogonçalvense ao longo da história. "Hoje queremos fazer memória. A Eucaristia não atrapalha, mas ajuda os cristãos. A Eucaristia ajuda também a pontualizar que onde está Cristo está a verdade, e ao redor dessa cruz está a vitória, a esperança e também o desejo de lutar sem se acabrunhar. Eles foram vencedores, com a Missa, com a força dos Sacramentos, se mantiveram firmes. Hoje, nós não podemos fazer menos, desprezar esta cruz, que continua a ajudar as pessoas a se encontrarem com Cristo e como irmãos, porque somos uma Igreja peregrina".
A Missa em memória dos 150 anos da primeira celebração eucarística em Bento Gonçalves terá transmissão pelo Facebook e pelo YouTube da Paróquia Santo Antônio (@paroquiasantoantoniobg).