Santo Antônio do Planalto inicia a construção de 20 casas populares

Uma obra para a população de Santo Antônio do Planalto já começa a sair do papel. A administração municipal iniciou neste mês de setembro a construção das primeiras unidades do projeto que prevê 20 novas moradias populares no município.
As casas estão sendo construídas pela construtora CS Serviços de Construções Ltda., vencedora da licitação. O investimento total é de R$ 2.575 milhões, incluindo materiais e mão de obra, recursos conquistados pela gestão municipal.
O início das obras representa um dos principais avanços da atual administração municipal na área de habitação social. O momento simboliza a concretização de um trabalho construído ao longo de várias etapas, afirma o prefeito de Santo Antônio do Planalto, Vilson Altmann. “É uma grande conquista para o nosso município. Ver as primeiras casas sendo construídas mostra que todo o trabalho realizado até aqui está se transformando em resultado para a nossa população”, celebra o gestor.
A administração municipal informa que as inscrições para escolha das famílias beneficiadas ainda não estão abertas. Os critérios, prazos, documentos necessários e demais orientações serão divulgados futuramente, após a publicação do edital de abertura das inscrições.