Ferramenta criada em Muçum ajuda a monitorar o rio Taquari

O monitoramento dos rios e a compreensão das condições hidrológicas da região do Vale do Taquari ganharam uma nova ferramenta desenvolvida a partir da experiência de um morador de Muçum e estudante da Universidade do Vale do Taquari (Univates). O SMART (Sistema de Monitoramento e Alertas do Rio Taquari), é um projeto desenvolvido por Rafael Lammel Miotti, do curso de Engenharia de Software, como parte de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A iniciativa busca reunir informações que atualmente estão distribuídas em diferentes sistemas e apresentá-las de maneira mais acessível à população.

A proposta da ferramenta parte de uma questão recorrente em regiões sujeitas a inundações: como transformar um conjunto de dados técnicos, produzidos por diferentes estações e órgãos, em informações que possam ser compreendidas e utilizadas pela população no acompanhamento das condições dos rios? A plataforma procura responder a esse desafio por meio da integração de dados hidrológicos, pluviométricos e relacionados a barragens, associada a recursos de Inteligência Artificial e funcionalidades específicas para os moradores de Muçum.

Miotti explica que é morador de Muçum e foi afetado pelas grandes enchentes que ocorreram nos últimos anos. “A de setembro de 2023 foi a mais marcante para mim, porque na época, por não conseguir acompanhar corretamente o que estava acontecendo com o rio, acabei ficando em cima do telhado da minha casa e precisei ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Depois dessa experiência comecei a pensar em como a tecnologia poderia ajudar a facilitar o acesso a essas informações”, explica.

O Smart foi concebido para centralizar informações relacionadas ao comportamento do Rio Taquari e às condições hidrológicas da bacia do Taquari-Antas. Atualmente, o sistema acompanha dados provenientes de estações hidrológicas distribuídas pela região, incluindo registros sobre o nível dos rios e a vazão dos cursos d’água. Também reúne informações de estações pluviométricas e dados relacionados a barragens situadas no Rio das Antas.

Entre as funcionalidades desenvolvidas para Muçum está a possibilidade de o usuário cadastrar seu endereço na plataforma. A partir dessa informação, o sistema pode relacionar a localização cadastrada à respectiva cota de inundação, conforme os dados estabelecidos no Plano de Contingência municipal.

A funcionalidade procura considerar que um município não apresenta o mesmo nível de vulnerabilidade em todos os seus pontos. Diferentes áreas podem ser atingidas em momentos distintos durante a elevação do Rio Taquari, de acordo com suas características topográficas e com os parâmetros de inundação considerados no planejamento municipal.





A iniciativa também ressalta a possibilidade de aplicação de conhecimentos de Engenharia de Software a demandas relacionadas à gestão de riscos e à resiliência territorial. Nesse contexto, o desenvolvimento tecnológico envolve a organização de informações, a definição de funcionalidades e a consideração das necessidades dos usuários que utilizarão o sistema.

Embora a ferramenta tenha sido desenvolvido para facilitar o acesso e a interpretação de informações relacionadas aos rios, a plataforma não substitui os sistemas oficiais de monitoramento e alerta. O projeto funciona como uma ferramenta complementar, destinada a reunir dados e apoiar a compreensão das condições hidrológicas.

Em situações de risco ou emergência, os moradores devem seguir prioritariamente os comunicados, alertas, orientações e determinações divulgados pela Defesa Civil e pelos demais órgãos oficiais responsáveis. A consulta à plataforma não deve ser utilizada como único critério para decisões relacionadas à segurança, deslocamento ou permanência em áreas sujeitas a inundações.