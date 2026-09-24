Estrela divulga lista de famílias beneficiadas em novo residencial

A prefeitura de Estrela disponibiliza, nesta quinta-feira (24), a lista das 100 famílias contempladas com apartamentos no Residencial Renascer – Nova Morada, empreendimento habitacional destinado à realocação de pessoas que perderam suas casas nas enchentes de setembro de 2023 e maio de 2024. A relação poderá ser consultada no site oficial do município (estrela.atende.net/cidadao) e representa mais uma etapa do processo de reassentamento das famílias atingidas pelos eventos climáticos.
As 100 unidades habitacionais foram contempladas pelo governo Federal e estão em construção, com previsão de entrega até o fim deste ano. A divulgação da listagem permitirá que os beneficiários confiram seus dados e acompanhem os próximos encaminhamentos para a ocupação dos imóveis.
A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Regina Mallmann, esclarece que não é necessário comparecer presencialmente à pasta neste momento. Na próxima semana, a equipe técnica dará início à elaboração dos relatórios sociais e começará a entrar em contato diretamente com as famílias contempladas para orientar sobre as etapas seguintes. Regina destaca que a divulgação da lista integra um processo que exige acompanhamento individualizado e organização para garantir a segurança das famílias na transição para suas novas moradias.
A seleção dos beneficiários observa os critérios de prioridade estabelecidos pela política habitacional, com atenção especial às mulheres chefes de família, às pessoas com deficiência e às pessoas idosas. O Residencial Renascer – Nova Morada contará com 100 apartamentos de 46,26 m² cada, compostos por cozinha e espaço de jantar, sala de estar, varanda, dois quartos e banheiro.
A construção está sob responsabilidade da construtora Tersil e avança para a fase de acabamento, aproximando o empreendimento de sua conclusão. Com a divulgação da lista e o início dos procedimentos sociais, o município dá sequência às etapas necessárias para organizar a futura realocação dos beneficiários, enquanto prosseguem os trabalhos para a entrega das unidades habitacionais até o encerramento de 2026.