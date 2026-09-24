Encontro em Ijuí debate uso do solo para produção ao longo do ano

Transformar o solo agrícola em uma fonte contínua de produção e renda durante os 365 dias do ano é o objetivo central do seminário “Duas Safras: Mais Produção o Ano Inteiro – Etapa Noroeste”, que será realizado no dia 25 de setembro, em Ijuí. O encontro ocorrerá no CTG Farroupilha e faz parte das ações do Programa Duas Safras, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) em parceria com a Farsul e outras entidades do setor. A proposta é debater alternativas técnicas e econômicas para intensificar a produção agropecuária no Rio Grande do Sul.
A iniciativa busca revolucionar a matriz produtiva do Estado, incentivando o uso inteligente e sustentável das áreas agrícolas no verão e no inverno. Além de elevar a produtividade e a rentabilidade do produtor rural, a proposta contribui para o crescimento do PIB gaúcho e traz benefícios sociais e econômicos para toda a população. As inscrições para o seminário são gratuitas e devem ser realizadas no site www.senar-rs.com.br/eventos.
O seminário reunirá produtores, técnicos, pesquisadores, estudantes e lideranças do agronegócio para discutir temas como viabilidade das múltiplas safras, gestão de riscos climáticos, práticas para a lavoura de soja, mercado de crédito agrícola, controle de plantas daninhas e forrageiras de inverno.
De acordo com o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, a iniciativa chega a uma das regiões mais dinâmicas do agronegócio gaúcho, puxada pela combinação entre a produção em larga escala de grãos com uma forte cadeia de proteína animal e indústrias de implementos agrícolas.
Transformar o solo agrícola em uma fonte contínua de produção e renda durante os 365 dias do ano é o objetivo central do seminário “Duas Safras: Mais Produção o Ano Inteiro – Etapa Noroeste”, que será realizado no dia 25 de setembro, em Ijuí. O encontro ocorrerá no CTG Farroupilha e faz parte das ações do Programa Duas Safras, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) em parceria com a Farsul e outras entidades do setor. A proposta é debater alternativas técnicas e econômicas para intensificar a produção agropecuária no Rio Grande do Sul.
A iniciativa busca revolucionar a matriz produtiva do Estado, incentivando o uso inteligente e sustentável das áreas agrícolas no verão e no inverno. Além de elevar a produtividade e a rentabilidade do produtor rural, a proposta contribui para o crescimento do PIB gaúcho e traz benefícios sociais e econômicos para toda a população. As inscrições para o seminário são gratuitas e devem ser realizadas no site www.senar-rs.com.br/eventos.
O seminário reunirá produtores, técnicos, pesquisadores, estudantes e lideranças do agronegócio para discutir temas como viabilidade das múltiplas safras, gestão de riscos climáticos, práticas para a lavoura de soja, mercado de crédito agrícola, controle de plantas daninhas e forrageiras de inverno.
De acordo com o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, a iniciativa chega a uma das regiões mais dinâmicas do agronegócio gaúcho, puxada pela combinação entre a produção em larga escala de grãos com uma forte cadeia de proteína animal e indústrias de implementos agrícolas.