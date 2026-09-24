Gravataí registra a abertura de 7 mil empresas desde janeiro

A cidade de Gravataí registrou a abertura de 7.081 novas empresas entre janeiro e agosto de 2026, um crescimento de 15,2% em comparação com o mesmo período de 2025. Os dados fazem parte do levantamento do Observatório Econômico do Sindilojas Gravataí, elaborado a partir da base de dados da Receita Federal.
Os serviços lideraram a abertura de novos negócios no período, com 4.725 empreendimentos, equivalentes a 66,7% do total. Na sequência aparecem o comércio, com 1.045 novas empresas (14,8%), a construção, com 649 (9,2%), a indústria, com 641 (9,1%), e a agropecuária, com 21 (0,3%).
O levantamento também evidencia a participação das micro e pequenas empresas na formação da estrutura empresarial do município. Das 7.081 empresas abertas nos primeiros oito meses do ano, 6.778 são Microempresas (ME), correspondendo a 95,7% do total. As Empresas de Pequeno Porte (EPP) somaram 209 novos negócios, enquanto os demais portes representaram 94 empresas.
Entre as atividades comerciais, o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios foi o segmento com maior número de novos cadastros entre janeiro e agosto, com 193 empresas. Na sequência aparecem o comércio varejista de bebidas, com 88 novos cadastros No setor de serviços, as atividades com maior número de novos registros foram serviços de malote, com 433 empresas, seguido promoção de vendas, com 360.
A cidade de Gravataí registrou a abertura de 7.081 novas empresas entre janeiro e agosto de 2026, um crescimento de 15,2% em comparação com o mesmo período de 2025. Os dados fazem parte do levantamento do Observatório Econômico do Sindilojas Gravataí, elaborado a partir da base de dados da Receita Federal.
Os serviços lideraram a abertura de novos negócios no período, com 4.725 empreendimentos, equivalentes a 66,7% do total. Na sequência aparecem o comércio, com 1.045 novas empresas (14,8%), a construção, com 649 (9,2%), a indústria, com 641 (9,1%), e a agropecuária, com 21 (0,3%).
O levantamento também evidencia a participação das micro e pequenas empresas na formação da estrutura empresarial do município. Das 7.081 empresas abertas nos primeiros oito meses do ano, 6.778 são Microempresas (ME), correspondendo a 95,7% do total. As Empresas de Pequeno Porte (EPP) somaram 209 novos negócios, enquanto os demais portes representaram 94 empresas.
Entre as atividades comerciais, o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios foi o segmento com maior número de novos cadastros entre janeiro e agosto, com 193 empresas. Na sequência aparecem o comércio varejista de bebidas, com 88 novos cadastros No setor de serviços, as atividades com maior número de novos registros foram serviços de malote, com 433 empresas, seguido promoção de vendas, com 360.