Caxias do Sul tem final de concurso de vinhos, suco e espumantes

Os premiados no 29º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul serão conhecidos no sábado (26), durante evento no Salão de São Romédio. Além de dezesseis Troféus Grande Ouro, 124 Ouro e nove Prata, será entregue a premiação inédita Vindima de Ouro. Ela irá para a amostra de maior pontuação entre os produtos engarrafados. Também será entregue o Troféu Pipa Destaque para a melhor amostra a granel.
Esta edição do concurso teve recorde de amostras inscritas – foram 487, oriundas de 42 cantinas. “A cada ano incentivamos as vinícolas a aumentarem o número de amostras inscritas, para que a maior gama possível de produtos passe pelos critérios de análise do Concurso, com trinta especialistas convidados, que avaliam vinhos, sucos e espumantes às cegas durante três dias", afirma o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Dullius, e membro do Comitê Organizador. O recorde anterior havia sido no ano passado (385 amostras).
Ao todo são 21 categorias: vinhos de mesa a granel (branco, rosado e tinto); vinhos finos a granel (branco, rosado e tinto vinífera seco); vinhos engarrafados (vinífera seco branco, rosado e tinto), de mesa seco (branco, rosado e tinto); Vinho de mesa suave (branco e tinto); Suco de uva integral (branco e tinto) e Espumantes (brut/extra brut/nature) e Espumante moscatel. Uma novidade deste ano foi a criação da Categoria Zero Álcool, popularmente conhecida como Espumante Zero Álcool.
Durante o evento, serão oferecidos 96 rótulos diferentes de produtos das vinícolas caxienses. Ao final, será distribuído o folder oficial com os resultados e contatos das vinícolas. As premiações também serão divulgadas nas redes sociais do concurso (@vinhosdecaxiasoficial).