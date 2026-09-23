Cervejaria promove Oktoberfest em Bom Retiro do Sul no fim de semana

A Salva, cervejaria artesanal que completa 10 anos em 2026, realiza a segunda edição da Salva Oktoberfest para celebrar uma década de história. A festa, que remete às tradições alemãs acontece, neste sábado, dia 26 de setembro, a partir das 16h, na antiga Fábrica de Calçados Reifer, em Bom Retiro do Sul (RS). O evento reúne as atrações Triozinho Alles Blau, Feitoria, Samba Bom, Comunidade Nin-Jitsu e DJ Bira.
O evento celebra os 10 anos da cervejaria com uma linha do tempo que resgata a história da marca, enquanto o público curte chopp gelado, gastronomia típica alemã e uma programação musical diversificada, que transita do rock ao samba, do reggae ao hip hop. Durante a tarde, a festa tem clima de família, com área kids das 16h às 20h e ambiente seguro para o lazer. À noite, o espaço ganha a pegada jovem, com camarote open bar e atrações que se estendem até a madrugada.
A gastronomia é uma atração à parte: pratos da culinária alemã, como spätzle com ragu de linguiça, burgers clássico e de cuca com linguiça, pizza e brownie. Nas torneiras, parte do vasto portfólio de chopps Salva,
“A Salva Oktoberfest é a celebração de uma década de construção, de laços e de cultura cervejeira. Escolhemos um espaço que carrega história para receber famílias, amigos e quem curte boa música”, destaca Gabriel Schabbach Preissler, produtor do evento.
Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com lote solidário de R$ 20 mais 1 kg de alimento, revertido à Assistência Social de Bom Retiro do Sul, limitado a 100 unidades.
A Salva, cervejaria artesanal que completa 10 anos em 2026, realiza a segunda edição da Salva Oktoberfest para celebrar uma década de história. A festa, que remete às tradições alemãs acontece, neste sábado, dia 26 de setembro, a partir das 16h, na antiga Fábrica de Calçados Reifer, em Bom Retiro do Sul (RS). O evento reúne as atrações Triozinho Alles Blau, Feitoria, Samba Bom, Comunidade Nin-Jitsu e DJ Bira.
O evento celebra os 10 anos da cervejaria com uma linha do tempo que resgata a história da marca, enquanto o público curte chopp gelado, gastronomia típica alemã e uma programação musical diversificada, que transita do rock ao samba, do reggae ao hip hop. Durante a tarde, a festa tem clima de família, com área kids das 16h às 20h e ambiente seguro para o lazer. À noite, o espaço ganha a pegada jovem, com camarote open bar e atrações que se estendem até a madrugada.
A gastronomia é uma atração à parte: pratos da culinária alemã, como spätzle com ragu de linguiça, burgers clássico e de cuca com linguiça, pizza e brownie. Nas torneiras, parte do vasto portfólio de chopps Salva,
“A Salva Oktoberfest é a celebração de uma década de construção, de laços e de cultura cervejeira. Escolhemos um espaço que carrega história para receber famílias, amigos e quem curte boa música”, destaca Gabriel Schabbach Preissler, produtor do evento.
Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com lote solidário de R$ 20 mais 1 kg de alimento, revertido à Assistência Social de Bom Retiro do Sul, limitado a 100 unidades.