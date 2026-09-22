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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 19:05

Temporal atinge toda a cidade e mantém equipes em plantão em Pelotas

Prefeitura de Pelotas ainda não fechou levantamento dos prejuízos e distribui telhas a moradores afetados pelo vendaval

Prefeitura de Pelotas ainda não fechou levantamento dos prejuízos e distribui telhas a moradores afetados pelo vendaval

Prefeitura de Pelotas/Divulgação/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter

Pelotas mantém as secretarias municipais em plantão permanente nesta terça-feira (22) após o vendaval que atingiu toda a cidade durante a madrugada. A prefeitura ainda não tem um levantamento fechado dos prejuízos. A distribuição de telhas aos moradores afetados também está sendo usada para registrar os danos.

Segundo a prefeitura, antes de definir o tipo de decreto será necessário concluir um levantamento dos prejuízos. As equipes municipais permanecem mobilizadas para atender as demandas e retomar os serviços afetados.

O balanço preliminar da Defesa Civil estadual registrou 336.151 pessoas afetadas em Pelotas, o maior número registrado entre os municípios no período. O levantamento aponta ainda uma morte e dois estabelecimentos públicos afetados. Os números são preliminares e podem ser atualizados conforme avançar o levantamento dos danos.

Pelotas mantém as secretarias municipais em plantão permanente nesta terça-feira (22) após o vendaval que atingiu toda a cidade durante a madrugada. A prefeitura ainda não tem um levantamento fechado dos prejuízos. A distribuição de telhas aos moradores afetados também está sendo usada para registrar os danos.

Segundo a prefeitura, antes de definir o tipo de decreto será necessário concluir um levantamento dos prejuízos. As equipes municipais permanecem mobilizadas para atender as demandas e retomar os serviços afetados.

O balanço preliminar da Defesa Civil estadual registrou 336.151 pessoas afetadas em Pelotas, o maior número registrado entre os municípios no período. O levantamento aponta ainda uma morte e dois estabelecimentos públicos afetados. Os números são preliminares e podem ser atualizados conforme avançar o levantamento dos danos.

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