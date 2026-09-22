Temporal atinge toda a cidade e mantém equipes em plantão em Pelotas

Pelotas mantém as secretarias municipais em plantão permanente nesta terça-feira (22) após o vendaval que atingiu toda a cidade durante a madrugada. A prefeitura ainda não tem um levantamento fechado dos prejuízos. A distribuição de telhas aos moradores afetados também está sendo usada para registrar os danos.
Segundo a prefeitura, antes de definir o tipo de decreto será necessário concluir um levantamento dos prejuízos. As equipes municipais permanecem mobilizadas para atender as demandas e retomar os serviços afetados.
O balanço preliminar da Defesa Civil estadual registrou 336.151 pessoas afetadas em Pelotas, o maior número registrado entre os municípios no período. O levantamento aponta ainda uma morte e dois estabelecimentos públicos afetados. Os números são preliminares e podem ser atualizados conforme avançar o levantamento dos danos.