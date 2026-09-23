Hospital de Bento Gonçalves recebe reconhecimento da Abramede

O Hospital Tacchini Bento Gonçalves acaba de conquistar um reconhecimento inédito no Rio Grande do Sul: o selo Abramede de Qualidade para Unidades de Emergência, concedido pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede). A placa confirma que o hospital oferece um atendimento de urgência que segue padrões nacionais de qualidade, com profissionais especializados, estrutura de excelência e protocolos assistenciais seguros.
Criada para promover o desenvolvimento da medicina de emergência no país, a Abramede reúne especialistas e instituições comprometidas com a melhoria contínua do atendimento em situações críticas. O selo de qualidade é uma das formas encontradas pela associação para reconhecer e incentivar os serviços que se destacam na organização, segurança e qualificação do cuidado prestado aos pacientes.
O Tacchini foi enquadrado no Nível Excelência, também chamado de Reconhecimento da Qualificação Essencial. Para isso, o hospital precisou demonstrar que sua emergência atende a critérios rigorosos definidos pela associação. Entre eles estão a coordenação médica realizada por profissional com título de especialista em medicina de emergência; a presença de médicos capacitados na área durante grande parte dos plantões; o uso de tecnologias modernas, como o ultrassom à beira do leito e o videolaringoscópio; e a implantação de protocolos de atendimento que ajudam a garantir decisões rápidas e seguras.
De acordo com Lucas Graciolli, coordenador médico da Emergência do Hospital Tacchini Bento Gonçalves, o reconhecimento demonstra que o hospital oferece atendimentos de emergência com qualidade e segurança que se destacam nacionalmente. Ainda de acordo com Gracioli, o Tacchini já planeja os próximos passos para continuar avançando em direção à classificação máxima do selo, prevista para os próximos anos.
“A meta é seguir aprimorando processos, ampliando o uso de tecnologias e fortalecendo a capacitação da equipe médica e multiprofissional para evoluir ainda mais nosso padrão de excelência no atendimento à comunidade”, completa. O selo tem validade até outubro do próximo ano, quando o hospital vai buscar a renovação do reconhecimento.