Rio Taquari baixa após pico de 24,46 metros e limpeza começa em Lajeado

Lajeado começou a limpeza das áreas atingidas pela elevação do Rio Taquari depois que o nível chegou a 24,46 metros às 12h15 desta terça-feira (22), acima da cota de inundação de 19 metros, referência para a estação que monitora o trecho entre Lajeado e Estrela. Com o início do recuo da água, equipes da prefeitura passaram a utilizar máquinas para retirar a lama das ruas antes que ela seque e dificulte o trabalho. Pontos que ainda oferecem risco permanecem bloqueados.
O município mantém 255 pessoas, de 93 famílias retiradas preventivamente de áreas de risco, no abrigo do Parque do Imigrante. No local, são oferecidos alimentação, roupas e atendimento de assistência social e saúde. Equipes também resgataram 46 cães e sete gatos, encaminhados ao canil municipal, onde recebem alimentação e cuidados veterinários.
Lajeado não aparece entre os dez municípios com maior número de pessoas afetadas ou de danos materiais no extrato preliminar da Defesa Civil estadual divulgado nesta terça-feira. O balanço registra ocorrências em 155 municípios gaúchos desde 18 de setembro, mas os dados municipais são preliminares e ainda passam por atualização.