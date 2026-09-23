Erechim recebe encontro com gestores do Alto Uruguai

Erechim sedia nesta semana o III Seminário de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do Alto Uruguai. A abertura do evento foi realizada nesta terça-feira, no Auditório da URI, reunindo gestores públicos, servidores municipais e profissionais que atuam na área previdenciária. O seminário tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e experiências e contribuir para o fortalecimento da gestão e da sustentabilidade dos regimes próprios de previdência.
O diretor-presidente do Instituto Erechinense de Previdência (IEP), Renato Toso, destaca a importância de Erechim sediar o encontro e reunir profissionais de diferentes municípios para discutir temas relacionados à previdência pública. “Este seminário é um espaço de aprendizado, troca de experiências e construção conjunta. Reunir profissionais de diferentes municípios e especialistas em Erechim fortalece o conhecimento e contribui para que possamos avançar cada vez mais na gestão dos regimes próprios de previdência”, afirma.
Ao longo dos dois dias, o evento aborda temas relacionados ao cenário previdenciário e à gestão dos regimes próprios, entre eles panorama previdenciário de 2026, mercado financeiro, avaliação atuarial, resolução de investimentos dos RPPS, planejamento para investir, Pró-Gestão — Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, certificação profissional e reformas da Previdência nos RPPS.
A programação reúne palestras, painéis e debates com especialistas da área, proporcionando aos participantes um espaço para atualização profissional, troca de experiências e discussão sobre os desafios atuais e futuros da previdência dos servidores públicos municipais.
Para o prefeito de Centenário e presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai (Amau), Genoir Florek, a realização do seminário fortalece a integração entre os municípios da região e possibilita o compartilhamento de experiências. “Os municípios enfrentam desafios semelhantes na gestão previdenciária, e momentos como este permitem compartilhar conhecimentos, experiências e soluções. A integração regional é fundamental para qualificar cada vez mais a gestão pública e os regimes próprios de previdência”, afirma.