Nível do Rio Cai baixa, mas São Sebastião do Caí segue com áreas alagadas

A cidade de São Sebastião do Caí ainda tem áreas alagadas nesta terça-feira (22), enquanto o nível do Rio Caí baixa lentamente após atingir 14,16 metros durante a madrugada, sendo a cota de inundação 10,50 metros. Às 15h, o rio estava em 13,59 metros. A elevação provocou alagamentos em ruas do município, e a ERS-124, em direção a Montenegro, permanece bloqueada. As pontes de Matiel também seguem fechadas, sem passagem para Pareci Novo e Harmonia.
Ao todo, 84 famílias, que somam 220 pessoas, estão nos dois ginásios utilizados como abrigos municipais. A prefeitura aguarda a redução do nível do rio para iniciar o retorno das famílias e a limpeza das ruas atingidas.
Segundo o balanço preliminar da Defesa Civil estadual, São Sebastião do Caí tem 10.520 pessoas afetadas, 220 desabrigadas e 300 desalojadas. O levantamento registra ainda 135 residências inundadas, três estabelecimentos afetados e cinco vias municipais bloqueadas.