Agergs homologa R$290 mil destinados a usuários não conectados à rede

Na sessão, a decisão da agência foi destinar parte do valor arrecadado na tarifa, cerca de R$290 mil, para pagar as obras, realizadas pela concessionária, de ligação de esgoto para famílias de baixa renda, na categoria Residencial Social.
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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 00:30
Valor arrecado será destinado a conexão de imóveis a rede de água e de esgosto/Freepik/Reprodução/Cidades