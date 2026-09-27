Revitalização do Kartódromo de Passo Fundo terá investimento de R$ 1,17 milhão

A Prefeitura de Passo Fundo assinou nesta terça-feira (22) a ordem de serviço para revitalização do Kartódromo de Passo Fundo, no Complexo Turístico de Roselândia. A obra terá investimento de aproximadamente R$ 1,17 milhão, com recursos próprios do município, e será executada pela Construtora JLV Ltda. O prazo contratual é de até cinco meses a partir da emissão da ordem de serviço.





A intervenção abrangerá cerca de um quilômetro de pista e prevê recapeamento, terraplanagem, nova sinalização, implantação de zebras e alteração do traçado. Segundo a prefeitura, o objetivo é recuperar e ampliar as condições de treinamento, provas e outros eventos realizados no local.





“Com a assinatura da ordem de serviço, damos mais um passo para revitalização de um espaço que faz parte da história esportiva de Passo Fundo e que, há décadas, contribui para o desenvolvimento do automobilismo no município e na região”, afirma o prefeito Pedro Almeida.





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De acordo com o secretário municipal de Obras, Rubens Astolfi, a intervenção deve melhorar as condições de segurança e utilização da pista. A expectativa do município é de que o espaço volte a receber competições de maior porte.





Além das provas de kart, o local atualmente recebe atividades de kart indoor e aluguel de karts, encontro de veículos antigos e treinamentos de direção defensiva. Conforme o Kart Club de Passso Fundo, há uma negociação para que o espaço receba, em 2027, uma etapa de Campeonato Gaúcho de Kart. A realização da prova, no entanto, ainda depende da conclusão das tratativas.





Segundo o presidente do Kart Clube, Marcelo Araújo Vargas, a estrutura também é utilizada por pessoas que não possuem equipamento próprio e querem ter contato com a modalidade. Com a revitalização, a entidade projeta ampliar a utilização da pista para atividades esportivas e de lazer.





Mais de cinco décadas de história.





Criado em 20 de janeiro de 1966, o Kartódromo, localizado na Roselândia, foi inaugurado oficialmente em 1979 e remonta à história da Associação Automobilística de Passo Fundo.





Ao longo das décadas, a pista recebeu pilotos e competições e passou a integrar a trajetória de nomes ligados ao automobilismo no estado. Em 1995, após um recapeamento completo, o espaço foi reinaugurado com a presença do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet. Entre os pilotos que tiveram relação com o Kartódromo estão Fernando Stédile, Claudio Ricci e Heitor Dal’Agnol.