Fórum da Cadeia Automotiva debate estratégias para o setor em Caxias

As transformações da indústria automotiva, os avanços em mobilidade sustentável e as estratégias para fortalecer a competitividade do setor estarão em debate no 6º Fórum da Cadeia Automotiva, na sexta-feira (25), das 8h às 11h45, no Auditório do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), em Caxias do Sul. Com o tema “Sustentabilidade: Competitividade, Inovação e o Futuro da Indústria”, o encontro propõe uma reflexão sobre os novos caminhos da indústria automotiva, considerando as transformações tecnológicas, as tendências de mobilidade e os desafios do mercado.
A programação também contempla discussões sobre estratégias para competir e crescer em um cenário de mudanças. O evento é gratuito e aberto ao público, porém tem vagas limitadas. Os participantes devem fazer a inscrição pelo site do Simecs (simecs.com.br na aba “agenda”).
A proposta é promover um ambiente de debate, networking e troca de experiências entre empresas, especialistas e lideranças da cadeia automotiva, além de fomentar conexões, parcerias e oportunidades de negócios. A previsão é reunir representantes de indústrias, fabricantes, sistemistas, fornecedores de autopeças, empresas de serviços para a indústria, além de gestores, diretores, executivos e profissionais de áreas como: ESG, sustentabilidade, engenharia, produção, qualidade, compras e inovação. Instituições de ensino, pesquisa e entidades da área também são bem-vindas no debate.
O evento inicia com uma importante reflexão conduzida pelo superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial da SPTrans, Simão Saura Neto (foto), com o tema “Os Novos Caminhos da Indústria Automotiva”. A SPTRans é a empresa pública municipal responsável por gerenciar e fiscalizar o sistema de transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo.
A mediação será conduzida por Luís Carlos Sacco, engenheiro mecânico, pós-graduado em Gestão Empresarial e Gestão de Negócios e coordenador da Câmara Automotiva do SimecsEle possui 44 anos de atuação profissional na indústria automotiva.
As transformações da indústria automotiva, os avanços em mobilidade sustentável e as estratégias para fortalecer a competitividade do setor estarão em debate no 6º Fórum da Cadeia Automotiva, na sexta-feira (25), das 8h às 11h45, no Auditório do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), em Caxias do Sul. Com o tema “Sustentabilidade: Competitividade, Inovação e o Futuro da Indústria”, o encontro propõe uma reflexão sobre os novos caminhos da indústria automotiva, considerando as transformações tecnológicas, as tendências de mobilidade e os desafios do mercado.
A programação também contempla discussões sobre estratégias para competir e crescer em um cenário de mudanças. O evento é gratuito e aberto ao público, porém tem vagas limitadas. Os participantes devem fazer a inscrição pelo site do Simecs (simecs.com.br na aba “agenda”).
A proposta é promover um ambiente de debate, networking e troca de experiências entre empresas, especialistas e lideranças da cadeia automotiva, além de fomentar conexões, parcerias e oportunidades de negócios. A previsão é reunir representantes de indústrias, fabricantes, sistemistas, fornecedores de autopeças, empresas de serviços para a indústria, além de gestores, diretores, executivos e profissionais de áreas como: ESG, sustentabilidade, engenharia, produção, qualidade, compras e inovação. Instituições de ensino, pesquisa e entidades da área também são bem-vindas no debate.
O evento inicia com uma importante reflexão conduzida pelo superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial da SPTrans, Simão Saura Neto (foto), com o tema “Os Novos Caminhos da Indústria Automotiva”. A SPTRans é a empresa pública municipal responsável por gerenciar e fiscalizar o sistema de transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo.
A mediação será conduzida por Luís Carlos Sacco, engenheiro mecânico, pós-graduado em Gestão Empresarial e Gestão de Negócios e coordenador da Câmara Automotiva do SimecsEle possui 44 anos de atuação profissional na indústria automotiva.