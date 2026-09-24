Casa histórica de São Francisco de Paula tem restauro iniciado

Com investimento de R$ 227 mil, a prefeitura de São Francisco de Paula deu início à recuperação do telhado da Casa Amarela, primeira obra de conservação no prédio histórico, que será transformado em um centro cultural no município. A obra deve ser concluída paralelamente à finalização do projeto arquitetônico de restauro em andamento, financiado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do governo do Estado. A conclusão do telhado e dos estudos técnicos para a restauração do prédio está prevista para novembro.

A recuperação da cobertura integra a contrapartida da prefeitura ao projeto de restauro, que foi ampliada pela administração após levantamentos que identificaram danos e riscos à preservação do imóvel. A obra eliminará infiltrações e corrigirá os danos, além da troca integral das telhas francesas, garantindo as características originais e a proteção da estrutura histórica.

“A recuperação do telhado é uma etapa fundamental para preservar a Casa Amarela e permitir que o projeto de restauro avance com segurança. Estamos protegendo um patrimônio histórico do município e preparando esse espaço para que, no futuro, se transforme em um Centro Histórico e Cultural aberto à comunidade, valorizando nossa memória e ampliando o acesso à cultura”, diz o prefeit,o Thiago Teixeira.





O futuro Centro Cultural contará com memorial, biblioteca, arquivo histórico, espaços para exposições permanentes e temporárias, Espaço Sensorial e Espaço Multicultural, além de área administrativa e banheiros. A definição dos ambientes foi construída a partir da área física da Casa e de uma pesquisa de curadoria que incluiu entrevistas com moradores e uma roda de conversa aberta à comunidade.

“A pesquisa mostrou que a população deseja um espaço permanente dedicado à história de São Francisco de Paula. Por isso o projeto prevê um memorial e uma área expositiva importante, sem abrir mão dos espaços destinados às diferentes manifestações culturais.”, explica a museóloga e curadora Daniela Schmidt.

A proposta prevê nove ambientes, incluindo áreas administrativas e de apoio. Metade dos cerca de 400 metros quadrados da edificação será destinada à preservação da memória local. O restante será dedicado às diferentes atividades culturais.