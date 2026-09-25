Ernestina recebe proposta para ingressar em entidade do turismo

Conhecida no Rio Grande do Sul pela Orla da Barragem, pelos atrativos naturais e pelo turismo rural, Ernestina busca ampliar sua presença nas ações de desenvolvimento turístico no Estado. O prefeito Odir João Boehm recebeu representantes da Associação Turística da Região das Cascatas (Arca) para conhecer a proposta de adesão do município à entidade.
Ligada à articulação regional da AMPLA (Associação dos Municípios do Planalto), a entidade atua na promoção do turismo, na integração entre municípios e no desenvolvimento de projetos conjuntos para fortalecer os atrativos da região.
“Ernestina tem um potencial turístico muito grande e já é conhecida em todo o Estado, especialmente pela nossa barragem e pelas experiências do turismo rural. Queremos continuar abrindo caminhos, criando parcerias e buscando oportunidades para transformar esse potencial em desenvolvimento para o município e mais renda para as famílias e empreendedores ernestinenses”, disse o prefeito.
A proposta apresentada será analisada pela administração municipal, considerando as possibilidades de integração de Ernestina às ações regionais de promoção e fortalecimento do turismo.