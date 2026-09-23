Porto Alegre,

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CapaJornal Cidades

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 00:30

Público dos festivais em 2026

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Jornal do Comércio
? São Chico Beatle Festival:
25 mil pessoas

? Ronco do Bugio: 7 mil pessoas

? São Chico Beatle Festival:
25 mil pessoas

? Ronco do Bugio: 7 mil pessoas
? Festival de Choro: 1 mil pessoas
*Dados fornecidos pelas organizadoras dos eventos.
PRÓXIMAS ATRAÇÕES
? Festival de Coros: 31 de outubro
? Natal Gaúcho: finais de semana de dezembro
? Beatles Festival: 15 a 17 de janeiro de 2027
? Paralelo Festival: 10 e 11 de abril de 2027

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