Santa Maria recebe 15 propostas para construção do Centro Dia do Idoso

A prefeitura de Santa Maria realizou, nesta quinta-feira (17), a sessão pública de abertura das propostas da licitação destinada à construção do Centro Dia do Idoso, que será instalado no bairro Camobi. Ao todo, 15 empresas apresentaram propostas e disputam o certame para assumir a execução da obra.
O futuro equipamento público será construído em um terreno localizado na rua Gonçalves Ledo, 110, esquina com a Rua Fioravante Pasqualini. A unidade terá 338,95 metros quadrados de área construída com capacidade para atender até 20 pessoas diariamente, oferecendo acolhimento diurno, convivência e promoção da qualidade de vida para a população da terceira idade.
O valor estimado para a obra é de R$ 2 milhões. A viabilização financeira do projeto conta com um aporte de R$ 950 mil provenientes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, além de R$ 1,11 milhão captados junto ao Badesul.
O projeto arquitetônico prevê a demolição de uma estrutura antiga existente no terreno para dar lugar a um prédio moderno e totalmente acessível. A edificação abrigará ambientes de convivência, salas de repouso, espaços para atividades individuais e coletivas, refeitório, cozinha, ambulatório, sanitários adaptados e área administrativa.
Com o encerramento da etapa de lances, o processo licitatório segue o rito legal. A primeira etapa é o envio da proposta detalhada pela classificada provisoriamente em primeiro lugar, que tem 24 horas para apresentar a planilha de custos readequada ao último lance, o cronograma físico-financeiro e a garantia de proposta. Na sequência, a prefeitura realiza o julgamento para atestar a viabilidade dos preços ofertados e a adequação ao edital. A duração da obra, quando aprovado o início, é de 360 dias.
A prefeitura de Santa Maria realizou, nesta quinta-feira (17), a sessão pública de abertura das propostas da licitação destinada à construção do Centro Dia do Idoso, que será instalado no bairro Camobi. Ao todo, 15 empresas apresentaram propostas e disputam o certame para assumir a execução da obra.
O futuro equipamento público será construído em um terreno localizado na rua Gonçalves Ledo, 110, esquina com a Rua Fioravante Pasqualini. A unidade terá 338,95 metros quadrados de área construída com capacidade para atender até 20 pessoas diariamente, oferecendo acolhimento diurno, convivência e promoção da qualidade de vida para a população da terceira idade.
O valor estimado para a obra é de R$ 2 milhões. A viabilização financeira do projeto conta com um aporte de R$ 950 mil provenientes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, além de R$ 1,11 milhão captados junto ao Badesul.
O projeto arquitetônico prevê a demolição de uma estrutura antiga existente no terreno para dar lugar a um prédio moderno e totalmente acessível. A edificação abrigará ambientes de convivência, salas de repouso, espaços para atividades individuais e coletivas, refeitório, cozinha, ambulatório, sanitários adaptados e área administrativa.
Com o encerramento da etapa de lances, o processo licitatório segue o rito legal. A primeira etapa é o envio da proposta detalhada pela classificada provisoriamente em primeiro lugar, que tem 24 horas para apresentar a planilha de custos readequada ao último lance, o cronograma físico-financeiro e a garantia de proposta. Na sequência, a prefeitura realiza o julgamento para atestar a viabilidade dos preços ofertados e a adequação ao edital. A duração da obra, quando aprovado o início, é de 360 dias.