Passo Fundo terá evento noturno para observação da lua

A prefeitura de Passo Fundo realiza, no dia 23 de setembro, a partir das 19h, no Parque da Gare, a 3ª edição da Noite Internacional de Observação da Lua. A programação contará com 18 parceiros e 24 atividades, reunindo instituições de ensino, escolas, projetos culturais, espaços de tecnologia e diferentes grupos da comunidade em uma noite dedicada ao conhecimento, à descoberta e à criatividade.
O evento busca aproximar a ciência da comunidade e ampliar as formas de acesso ao conhecimento. Mais do que uma noite de observação astronômica, a proposta é conectar ciência, educação, cultura, arte e tecnologia, ocupando o espaço público com experiências que despertem a curiosidade de crianças, jovens e adultos.
A astronomia estará no centro da programação. O público poderá participar de observações da Lua com telescópios, planetário e exposição de astrofotografia, além de outras experiências que possibilitam conhecer e investigar o céu de diferentes maneiras. A Universidade de Passo Fundo (UPF), por exemplo, participa com planetário e observação por telescópios.
Entre as atrações, o destaque será a própria observação da Lua. Um conjunto de telescópios amadores estará disponível ao público e, em uma parceria com a UPF, o telescópio profissional da universidade será conectado a um grande painel de LED, permitindo que os participantes acompanhem a Lua em detalhes. “Vamos ter 24 atividades que serão realizadas por mais de 18 parceiros que aderiram a esta edição. Um destaque muito especial é a Universidade de Passo Fundo (UPF), que já desenvolve há muito tempo um trabalho de observação do espaço na cidade, que terá um telescópio profissional conectado a um painel de LED gigantesco”, explica o secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira
A programação também aproxima a ciência da tecnologia e da aprendizagem criativa. Entre as atividades estão a oficina “Arquitetos da Lua”, desenvolvida no Minecraft; o Circuito Lunar, com pilotagem de um rover; uma exploração do Sistema Solar utilizando óculos de realidade virtual; a experiência Descobridor de Mundos e uma oficina de telescópios.
A prefeitura de Passo Fundo realiza, no dia 23 de setembro, a partir das 19h, no Parque da Gare, a 3ª edição da Noite Internacional de Observação da Lua. A programação contará com 18 parceiros e 24 atividades, reunindo instituições de ensino, escolas, projetos culturais, espaços de tecnologia e diferentes grupos da comunidade em uma noite dedicada ao conhecimento, à descoberta e à criatividade.
O evento busca aproximar a ciência da comunidade e ampliar as formas de acesso ao conhecimento. Mais do que uma noite de observação astronômica, a proposta é conectar ciência, educação, cultura, arte e tecnologia, ocupando o espaço público com experiências que despertem a curiosidade de crianças, jovens e adultos.
A astronomia estará no centro da programação. O público poderá participar de observações da Lua com telescópios, planetário e exposição de astrofotografia, além de outras experiências que possibilitam conhecer e investigar o céu de diferentes maneiras. A Universidade de Passo Fundo (UPF), por exemplo, participa com planetário e observação por telescópios.
Entre as atrações, o destaque será a própria observação da Lua. Um conjunto de telescópios amadores estará disponível ao público e, em uma parceria com a UPF, o telescópio profissional da universidade será conectado a um grande painel de LED, permitindo que os participantes acompanhem a Lua em detalhes. “Vamos ter 24 atividades que serão realizadas por mais de 18 parceiros que aderiram a esta edição. Um destaque muito especial é a Universidade de Passo Fundo (UPF), que já desenvolve há muito tempo um trabalho de observação do espaço na cidade, que terá um telescópio profissional conectado a um painel de LED gigantesco”, explica o secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira
A programação também aproxima a ciência da tecnologia e da aprendizagem criativa. Entre as atividades estão a oficina “Arquitetos da Lua”, desenvolvida no Minecraft; o Circuito Lunar, com pilotagem de um rover; uma exploração do Sistema Solar utilizando óculos de realidade virtual; a experiência Descobridor de Mundos e uma oficina de telescópios.