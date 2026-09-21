Serra Gaúcha recebe feira do livro, festivais e festas tradicionais

No interior do Rio Grande do Sul a programação cultural inclui eventos diversos, com focos na literatura, museus e até pintura. A maioria dos eventos acontece na Serra Gaúcha, onde serão realizados o Festival da Primavera de Garibaldi, a Primavera dos Museus, em Bento Gonçalves e a feira do livro de Veranópolis. A agenda de eventos ainda inclui duas semanas municipais de turismo, em Taquara e Rio Grande, que contam com programação gratuita, festas tradicionais alemãs e eventos de corrida. Confira abaixo a agenda de eventos dos dias 21 a 27 de setembro.





Rio Grande | Semana Municipal do Turismo

Durante Semana Municipal do Turismo prefeitura realiza roteiro turístico na antiga fábrica da Nova Rheingantz Vanessa Ávila Costa/Divulgação/Cidades

Com o tema “Cultura, História e Natureza”, Rio Grande inicia a semana do turismo, do dia 21 a 27 de setembro, com programação voltada para gastronomia, cultura, história e patrimônio local. Ao longo dos sete dias, serão realizadas mesas-redondas, apresentações culturais e roteiros turísticos, além do Acampamento Farroupilha, montado no Balneário Cassino. Um dos destaques da programação são os roteiros turísticos, que passam pela antiga fábrica da Rheingantz, pelo Mercado Público do município e pela Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde. As atividades são abertas à participação do público, em sua maioria gratuitas. Para mais informações sobre a programação acesse o site oficial da prefeitura de Rio Grande.

Taquara | Semana Municipal do Turismo

Semana Municipal do Turismo contará com city tour em ônibus de dois andares Prefeitura de Taquara/Divulgação/Cidades

Entre os dias 21 a 26 de setembro, Taquara realiza a Semana Municipal de Turismo, com programação gratuita que inclui roteiros turísticos no interior, visita guiada pelos atrativos históricos do município, além de visitas a museus. A abertura da programação acontece na segunda-feira, 21, com a Rota Turística de Taquara, a qual sai do Espaço Cultural Casa Vidal e inclui café da manhã na Cafeteria Entrelinhas, visitas a vinícolas e almoço no Armazém das Oliveiras, em Santa Cruz do Pinhal. Outro destaque da semana será o City Tour Histórico, com ônibus turístico de dois andares, com saída em diferentes horários na terça e quarta-feira. A programação também inclui visita a museus, na sexta, e encontro de carros antigos, no sábado. Para mais informações acesse o site oficial da prefeitura de Taquara.

Passo Fundo | 3ª Noite Internacional de Observação da Lua

Evento terá telescópios amadores disponíveis para uso do público Michel Sanderi/Prefeitura de Passo Fundo/Divulgação/Cidades

O Parque da Gare, em Passo Fundo, recebe no dia 23 de setembro a 3ª Noite Internacional de Observação da Lua. A programação do evento inicia as 19h e conta com 18 parceiros, além 24 atividades, como instituições de ensino, projetos culturais. Durante a noite, o público poderá participar de observações da Lua com telescópios amadores disponíveis para uso, planetário e exposição de astrofotografia. Ainda, o telescópio profissional da Universidade Passo Fundo será conectado a um grande painel de LED, para que os participantes acompanhem a Lua em detalhes.

Gramado | Gramado Natural

Evento acontece em Gramado com palestras e oficinas de pintura Plein Air Gramado/Reprodução/Cidades

O encontro de pintura ao ar livre, Gramado Natural, terá sua terceira edição nesta semana, de 23 a 27 de setembro. O evento acontece no V Habitat Criativo (R. Pref. Waldemar Frederico Weber, 488), que receberá oficinas durante os cinco dias de encontro. A programação inclui workshops e aulas de diferentes técnicas de pintura, como a oficina de Pintura Alla Prima, de Sketchtour e de demonstração de gouache. O evento ainda conta com palestras, rodas de conversa e mostra de artes. Para participar das atividades, é necessário realizar a inscrição online, disponível no instagram do evento (pleinairgramado.natural).

Bento Gonçalves | Primavera dos Museus

Museu do Imigrante de Bento Gonçalves participará da 20ª Primavera dos Museus, com exibição especial dia 25 de setembro Prefeitura Bento Gonçalves/Divulgação/Cidades

O Museu do Imigrante de Bento Gonçalves participará da 20ª Primavera dos Museus, dos dias 25 a 27 de setembro. O município realizará duas ações: a exposição “METAMEMÓRIA: um museu em construção” e a disponibilização digital das transcrições de 60 entrevistas do Banco de Memória Oral da instituição. A primeira ação do Museu do Imigrante, “METAMEMÓRIA: um museu em construção”, acontece no dia 25 de setembro, quando novas imagens, objetos, textos e perspectivas serão adicionados à exposição permanente sobre a história da instituição. Durante a apresentação da nova coleção de itens, o Museu busca indagar “Que outras histórias podem estar aqui?” para os visitantes. O público poderá visitar o museu gratuitamente, das 8h às 17h, e indicar histórias, pessoas, objetos e lugares que considera importantes preservar. A iniciativa busca não apenas acrescentar conteúdos à exposição, mas refletir sobre quais memórias são representadas e quais ainda podem ganhar espaço. Já no dia 27 de setembro, 60 entrevistas do Banco de Memória Oral serão disponibilizadas na plataforma Tainacan, as transcrições são de entrevistas realizadas no início dos anos 2000, originalmente registradas em fitas e minifitas. O material reúne histórias de vida de moradores da região relacionadas às imigrações, trabalho, religiosidade, experiências comunitárias, cultura e trajetórias de diferentes grupos sociais.

Veranópolis | 33ª Feira do Livro

Programação da Feira do Livro também inclui palestras e apresentações Prefeitura de Veranópolis/Divulgação/Cidades

De 25 a 30 de setembro, Veranópolis recebe a 33ª Feira do Livro, no Complexo da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Com o tema “Entre páginas e memórias, a cultura se faz história”, a edição deste ano conta com a professora, pesquisadora e colunista cultural Clarita Pagnoncelli Gabrielli como patrona. Formada em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Gabrielli já esteve à frente de ações como o documentário Vila Rica, e a exposição Vila Azul. A entrada no evento é gratuita e sua programação reúne autores, bancas de livros, apresentações artísticas e atividades para diferentes públicos.

Dois Irmãos | Kerb de São Miguel

Festa tradicional alemã acontece em Dois Irmãos com entrada gratuita Kerb São Miguel/Reprodução/Cidades

Na Serra Gaúcha, Dois Irmãos realizará nesta semana a 197ª edição da tradicional festa alemã Kerb de São Miguel. O evento acontece dos dias 25 a 29 de setembro, no Largo Felippe Seger Sobrinho, na Praça do Imigrante e também pelas ruas centrais da cidade, com entrada gratuita nos dias 25, 28 e 29. Para os dois dias que necessitam de ingresso, os valores variam entre R$14,00 e R$7,00. Já a programação do evento inclui marchas típicas com bandas, jogos germânicos, oficinas e bierwagen, além de shows de bandas típicas, como a Banda G10 e a Super Banda Knecus.

Garibaldi | Festival da Primavera de Garibaldi

Evento acontece no Museu Municipal de Garibaldi com atividades internas e externas Prefeitura de Garibaldi/Divulgação/Cidades

Neste sábado, dia 26 de setembro, acontece em Garibaldi a 5ª edição do Festival da Primavera. O evento será realizado das 14h às 19h30min, no Museu Municipal e reúne atrações culturais, artísticas e atividades para toda a comunidade. Durante todo o dia, o casarão recebe programação gratuita especial, com exposições e pinturas ao vivo. Já no pátio do Museu, o festival recebe apresentações musicais, como de coros, bandas locais e da orquestra jovem, além de espetáculos teatrais, como a peça "Jardineiro dos Pensamentos".