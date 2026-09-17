Avançam as obras de restauro da Casa da Lomba, em Novo Hamburgo

Ocorreu nesta semana a vistoria nas obras de restauro da antiga Escola Meyer, conhecida como Casa da Lomba, em Novo Hamburgo. A visita teve a presença de técnicos do município e do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). A inspeção também foi realizada em momento no qual a construção está praticamente concluída.
A prefeitura de Novo Hamburgo aportou, durante a atual gestão, o repasse da contrapartida de R$ 1.1 milhão— que estava pendente desde 2022 — como parte do investimento total de R$ 2,4 milhões, garantindo a continuidade dos trabalhos de restauro. Já o restante, que corresponde a 52% do valor, foi custeado pelo MPRS, por meio do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).
Conforme o técnico do Ministério Público e fiscal de convênios do FRBL, Potiberê Vieira de Carvalho, a mudança observada a partir do restauro e o aporte de recursos originado de multas gera mudança real para uma comunidade, como é o caso de Lomba Grande. “Este é um caso concreto de que o MP não atua apenas como fiscal da lei, mas como um agente apoiador e transformador. Este projeto concorreu com tantos outros, mas foi selecionado a partir da relevância cultural para a região”, explica.
Além da recuperação estrutural, o projeto busca transformar a casa em um centro cultural, promovendo atividades como oficinas de artesanato, canto, saraus, apresentações artísticas, além da instalação de uma biblioteca, um memorial e uma sala multiuso. O novo espaço será também um equipamento importante de fomento ao turismo local.
Construída entre 1862 e 1864, a Escola Meyer — ou Casa da Lomba — teve múltiplas funções ao longo da história, desde escola comunitária, residência pastoral e, por último, espaço cultural. A edificação passou por transformações ao longo das décadas, recebendo entre 1928 e 1930 a configuração atual sob a orientação do arquiteto e pastor Jacob Sauer. Tombada como patrimônio histórico municipal em 2010, a Casa da Lomba também foi o lar de Dona Emília Sauer, cidadã honorária de Novo Hamburgo e fundadora do Instituto de Belas Artes — embrião da Universidade Feevale.