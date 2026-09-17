Feira do Livro de Alegrete terá espaço dedicado a Mário Quintana

A terra natal de Mário Quintana será palco de uma homenagem à altura da importância do poeta para a literatura brasileira. Durante a 45ª Feira do Livro de Alegrete, em outubro, o público poderá conhecer o Espaço Mário Quintana, instalação imersiva criada pelo Sesc/RS para celebrar os 120 anos de nascimento do escritor gaúcho, reunindo literatura, memória, arte e experiências interativas que aproximam visitantes de todas as idades de sua obra.
Depois de passar por Erechim e São Leopoldo, a iniciativa chega a Alegrete, cidade onde Quintana nasceu, reforçando o significado da celebração em um ano em que a Feira do Livro tem como tema "120 anos de poesia: o encanto eterno de Mário Quintana". Inspirado na atmosfera do antigo Hotel Majestic, em Porto Alegre - endereço onde o poeta viveu por décadas e que hoje abriga a Casa de Cultura Mário Quintana - o espaço convidará o público a vivenciar diferentes formas de encontro com a literatura. A instalação reunirá ambiente de leitura, intervenções visuais, experiências poéticas e palco para atividades culturais, transformando a visita em uma experiência sensorial e afetiva.
Um dos destaques da programação do Espaço acontecerá no dia 17 de outubro, às 18h, quando o poeta, compositor e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Guto Leite, conduz a palestra "120 anos de Mário Quintana". O encontro propõe uma leitura contemporânea da trajetória do escritor, abordando sua produção literária e a atualidade de sua obra. A atividade também contará com leituras e declamações de poemas, além de apresentações musicais inspiradas no universo de Quintana, criando uma experiência que aproxima literatura e música.
Vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura e do Prêmio Açorianos de Música, Guto Leite destaca que celebrar Quintana é também reafirmar a importância da poesia na vida cotidiana. "Celebrar os 120 anos de Mário Quintana é mais do que lembrar sua trajetória. É manter viva uma forma de olhar o mundo com delicadeza, ironia e profundidade", comenta. A 45ª Feira do Livro de Alegrete acontecerá entre os dias 14 e 18 de outubro.