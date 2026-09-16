Projeto levará 100 árvores nativas para escolas de Estância Velha

Os pátios das escolas municipais de Estância Velha ganharão novas árvores e também novos espaços de aprendizagem com o Projeto Pomar Escolar, que prevê o plantio de 100 mudas de árvores nativas frutíferas e o envolvimento dos estudantes desde a implantação até o cuidado e acompanhamento das espécies. A iniciativa é realizada pelas secretarias de Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura e de Educação e Cultura , em parceria com o Sicoob.
A proposta busca ampliar as áreas verdes e transformar os pátios em ambientes mais naturais, acolhedores e integrados à rotina escolar. Os novos pomares também contribuirão para a biodiversidade urbana, oferecendo alimento e abrigo para a fauna e criando novos espaços de sombra e convivência.
As atividades serão desenvolvidas diretamente nas escolas e contarão com a participação dos estudantes. Durante as ações, os alunos terão contato com temas como biodiversidade, espécies nativas, fauna, solo, água e os cuidados necessários para o desenvolvimento das árvores. A metodologia passa pelas etapas de conhecer, preparar, plantar, cuidar e acompanhar, permitindo que os estudantes observem o crescimento, a floração e a frutificação das espécies ao longo do tempo.
Entre as mudas previstas estão pitanga, cereja-do-Rio-Grande, araçá, araçá-piranga, jabuticaba, cambucá, guabiroba, guabiju e araticum, além de espécies como pata-de-vaca, quaresmeira e sibipiruna. “Quando o estudante coloca a mão na terra e participa do plantio, ele passa a construir uma relação diferente com aquele espaço. A árvore cresce junto com a história da escola e pode se tornar sombra, alimento, aprendizado e memória para muitas outras crianças que ainda passarão por ali”, destaca o educador ambiental Hoeslen Mauzer.