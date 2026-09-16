Consórcio é escolhido para realizar obra de drenagem em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul informou, nesta terça-feira (15), que a licitação para a construção do reservatório de detenção de água pluvial do Loteamento Vila Ipiranga, no bairro Cristo Redentor, foi homologada. O Consórcio Dalfovo SBS - Caxias, formado pelas empresas Dalfovo Construtora Ltda, de Caxias do Sul, e SBS Engenharia e Construções Ltda, de Porto Alegre, venceu o certame. A licitação agora entra na fase de formalização do Consórcio por parte das empresas para depois iniciarem a obra.
O consórcio venceu com o menor lance de R$ 10,6 milhões, o que significa R$ 250 mil a menos que o valor máximo da contratação. O tanque de detenção de água tem investimento proveniente do Programa Canaliza Caxias, que tem recursos próprios do Samae. O prazo de execução da obra é de um ano e meio. O reservatório foi projetado como uma galeria pluvial, com células de concreto armado sob as ruas, estendendo-se nos trechos das Ruas Raymundo Corrêa, Silveira Martins e Padre Antônio Vieira.
O dispositivo, que terá capacidade para receber 4.500 m³ de água da chuva, tem o objetivo de evitar alagamentos na Vila Ipiranga, mas também reduzir o volume de água que chega a Galópolis. O tanque funciona como uma estrutura de amortecimento. Durante as chuvas, ele acumula temporariamente parte da água pluvial e libera esse volume de forma controlada para a rede de drenagem, evitando a sobrecarga imediata das galerias existentes
O Canaliza Caxias - Plano de Drenagem, Esgoto e Saneamento é o maior pacote de obras da história da cidade, com 80 obras em 35 bairros, com investimento superior a R$ 200 milhões (recursos próprios do Samae), que visa resolver 90% dos alagamentos da cidade. Após as obras, a pavimentação fica a cargo da Codeca em um investimento de R$ 10 milhões.