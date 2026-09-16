Prefeitura de Ivoti inicia primeira etapa de obra em avenida da cidade

A prefeitura de Ivoti, por meio da Secretaria de Obras, iniciou nas últimas semanas as obras de infraestrutura no trecho norte da avenida Castro Alves. A intervenção faz parte do projeto de duplicação da via e prepara a região para a implantação de um sistema binário.
O trecho em obras se estende desde o bairro Palmares até o entroncamento das ruas Castro Alves e Olavo Bilac. No local, estão sendo realizadas as intervenções necessárias para adequar a via ao novo sistema de circulação.
Uma das principais melhorias é a abertura de um novo acesso junto ao Depósito Palmares, funcionando, assim, como uma alça para o deslocamento de veículos em direção à Colônia Japonesa. Com a implantação do sistema binário, os veículos que seguirem no sentido sul–norte utilizarão a continuação da Rua Castro Alves. Já o deslocamento no sentido norte–sul será realizado pela Rua Olavo Bilac.
Toda essa estrutura está sendo preparada para receber, futuramente, a duplicação da avenida Castro Alves. Atualmente, a avenida possui aproximadamente 10 metros de largura e, com a conclusão do projeto, passará a contar com 25 metros, ampliando a capacidade de tráfego.
O projeto também prevê pavimentação asfáltica, implantação de rede de esgoto, drenagem pluvial e iluminação pública. Ao longo do trecho, estão sendo implantados novos passeios públicos, com paisagismo e piso tátil, garantindo melhores condições de acessibilidade e segurança para os pedestres.
O investimento para a primeira etapa da obra é de R$4.6 milhões. A execução do projeto foi planejada em duas fases. A primeira contempla o trecho norte, onde estão concentradas as intervenções atuais. A segunda etapa, que contemplará o trecho sul, tem previsão de início para o primeiro semestre de 2027.
A prefeitura de Ivoti, por meio da Secretaria de Obras, iniciou nas últimas semanas as obras de infraestrutura no trecho norte da avenida Castro Alves. A intervenção faz parte do projeto de duplicação da via e prepara a região para a implantação de um sistema binário.
O trecho em obras se estende desde o bairro Palmares até o entroncamento das ruas Castro Alves e Olavo Bilac. No local, estão sendo realizadas as intervenções necessárias para adequar a via ao novo sistema de circulação.
Uma das principais melhorias é a abertura de um novo acesso junto ao Depósito Palmares, funcionando, assim, como uma alça para o deslocamento de veículos em direção à Colônia Japonesa. Com a implantação do sistema binário, os veículos que seguirem no sentido sul–norte utilizarão a continuação da Rua Castro Alves. Já o deslocamento no sentido norte–sul será realizado pela Rua Olavo Bilac.
Toda essa estrutura está sendo preparada para receber, futuramente, a duplicação da avenida Castro Alves. Atualmente, a avenida possui aproximadamente 10 metros de largura e, com a conclusão do projeto, passará a contar com 25 metros, ampliando a capacidade de tráfego.
O projeto também prevê pavimentação asfáltica, implantação de rede de esgoto, drenagem pluvial e iluminação pública. Ao longo do trecho, estão sendo implantados novos passeios públicos, com paisagismo e piso tátil, garantindo melhores condições de acessibilidade e segurança para os pedestres.
O investimento para a primeira etapa da obra é de R$4.6 milhões. A execução do projeto foi planejada em duas fases. A primeira contempla o trecho norte, onde estão concentradas as intervenções atuais. A segunda etapa, que contemplará o trecho sul, tem previsão de início para o primeiro semestre de 2027.