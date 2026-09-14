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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:37

Estância Velha passa a ter atendimento especializado em todas as escolas

Objetivo é que exista assistência para crianças com algum tipo de deficiência

Objetivo é que exista assistência para crianças com algum tipo de deficiência

Sandra Costa/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A rede municipal de ensino de Estância Velha deu um passo expressivo rumo à inclusão com a ampliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas Escolas Municipais. Em 2026, o quadro de professores dedicados ao AEE cresceu em 100% em relação ao ano anterior. A medida garante que todas as Escolas de Educação Infantil do Município (EMEIs) passem a contar com atendimento educacional especializado, fortalecendo o suporte pedagógico a crianças com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades.
A rede municipal de ensino de Estância Velha deu um passo expressivo rumo à inclusão com a ampliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas Escolas Municipais. Em 2026, o quadro de professores dedicados ao AEE cresceu em 100% em relação ao ano anterior. A medida garante que todas as Escolas de Educação Infantil do Município (EMEIs) passem a contar com atendimento educacional especializado, fortalecendo o suporte pedagógico a crianças com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades.
Professora formada em Magistério e Pedagogia, com pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado (AEE), Margarete Engster atua na área desde 2016. Atualmente, dedica-se exclusivamente à Escola Criança Feliz, onde acompanha de perto o desenvolvimento das crianças que necessitam de atendimento especializado. A unidade atende atualmente cinco crianças com diagnóstico confirmado de deficiência e acompanha outros cinco estudantes em estudo de caso. Para Margarete, a maior recompensa está em observar a evolução de cada criança ao longo do trabalho desenvolvido. “É muito gratificante acompanhar a evolução dessas crianças e saber que muito disso é resultado do nosso trabalho”, afirma a professora.
Embora a escola disponha de uma Sala de Atendimento Educacional Especializado, o trabalho de atendimento na educação infantil vai além desse espaço. Margarete acompanha as crianças também nas atividades em sala de aula, no refeitório e no pátio, o que permite identificar dificuldades, orientar os professores e contribuir na construção de estratégias para promover o desenvolvimento dos estudantes.

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