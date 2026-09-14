Iniciada nova etapa de instalação de postes ornamentais em Canela

Conforme o setor de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras, os novos postes estão sendo instalados com espaçamento de aproximadamente nove metros entre cada equipamento. As luminárias contam com tonalidade mais quente, proporcionando uma iluminação mais confortável e adequada às características do trecho. A previsão é de que esta etapa seja concluída em aproximadamente 30 dias.
A primeira etapa de instalação dos postes ornamentais teve boa receptividade entre moradores, comerciantes e visitantes que circulam pela região central. A nova configuração da iluminação vem contribuindo para modificar a paisagem urbana, especialmente no período noturno, com luminárias de tonalidade mais quente e equipamentos que dialogam com as características arquitetônicas e turísticas de Canela.
A percepção positiva também se refletiu nas redes sociais, onde fotos e vídeos do novo cenário do centro alcançaram grande repercussão e ajudaram a projetar ainda mais a imagem da cidade como destino turístico, gerando novos conteúdos que divulgam Canela e seus atrativos para diferentes públicos.
A qualificação da Avenida Osvaldo Aranha deve avançar para novas intervenções nos próximos períodos. Entre as melhorias previstas está a implantação dos arcos ornamentais ao longo da avenida, que deverão complementar o novo conjunto de iluminação e reforçar a identidade visual do principal eixo de circulação do Centro.