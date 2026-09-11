Unimed lança pedra fundamental de estrutura em Capão da Canoa

Em outubro de 2025, a Unimed Porto Alegre inaugurou uma unidade de 327 metros quadrados em Capão da Canoa, com investimento aproximado de R$ 1,5 milhão. Até maio de 2026, o espaço havia registrado 1.3 mil consultas e quase 1 mil exames laboratoriais e de imagem. A nova estrutura no Markho complementará a operação já existente e ampliará a presença física e assistencial da cooperativa no município.
Entre os serviços previstos, o Centro de Oncologia terá papel estratégico na descentralização do cuidado especializado. A proposta é aproximar atendimento, diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, reduzindo deslocamentos para Porto Alegre e outros grandes centros. A ampliação da capacidade assistencial regional também deverá contribuir para tornar mais eficientes os fluxos de atendimento e fortalecer a continuidade do cuidado.
“A estrutura que estamos construindo não deve ser vista apenas como uma nova unidade. Ela faz parte de uma visão de longo prazo para a saúde do Litoral Norte. Queremos ampliar o acesso, aumentar a resolutividade e oferecer serviços cada vez mais próximos dos beneficiários”, acrescenta o presidente do Conselho de Administração da Unimed, Márcio Pizzato.
O prefeito de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski, também celebrou o avanço da saúde na região. “Nós temos a preocupação de ter uma saúde de qualidade, uma saúde humanizada. Gostaria de agradecer à Unimed Porto Alegre por ter escolhido Capão da Canoa.