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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 18:39

Unimed lança pedra fundamental de estrutura em Capão da Canoa

Lançamento reforça presença do grupo na região litorânea

Lançamento reforça presença do grupo na região litorânea

UNIMED/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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A Unimed Porto Alegre e o Grupo Pessi lançaram, na manhã desta sexta-feira (11), a pedra fundamental da futura estrutura assistencial da cooperativa no Markho Life Complex, em Capão da Canoa. Com aproximadamente 1.200 metros quadrados, a estrutura contará com Centro de Oncologia, Diagnóstico Laboratorial, consultórios médicos, atendimento aos beneficiários e a base do SOS Unimed durante o verão. A unidade estará integrada ao complexo de saúde do empreendimento e deverá ampliar o acesso a serviços especializados na região.
A Unimed Porto Alegre e o Grupo Pessi lançaram, na manhã desta sexta-feira (11), a pedra fundamental da futura estrutura assistencial da cooperativa no Markho Life Complex, em Capão da Canoa. Com aproximadamente 1.200 metros quadrados, a estrutura contará com Centro de Oncologia, Diagnóstico Laboratorial, consultórios médicos, atendimento aos beneficiários e a base do SOS Unimed durante o verão. A unidade estará integrada ao complexo de saúde do empreendimento e deverá ampliar o acesso a serviços especializados na região.
A nova estrutura faz parte de uma trajetória de expansão que já conta com unidades próprias da Unimed Porto Alegre em Capão da Canoa e Torres, serviços laboratoriais, núcleos de atendimento Unifácil e uma rede credenciada de hospitais, clínicas e serviços de diagnóstico. A cooperativa também possui mais de 210 médicos cooperados no Litoral Norte.

Em outubro de 2025, a Unimed Porto Alegre inaugurou uma unidade de 327 metros quadrados em Capão da Canoa, com investimento aproximado de R$ 1,5 milhão. Até maio de 2026, o espaço havia registrado 1.3 mil consultas e quase 1 mil exames laboratoriais e de imagem. A nova estrutura no Markho complementará a operação já existente e ampliará a presença física e assistencial da cooperativa no município.

Entre os serviços previstos, o Centro de Oncologia terá papel estratégico na descentralização do cuidado especializado. A proposta é aproximar atendimento, diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, reduzindo deslocamentos para Porto Alegre e outros grandes centros. A ampliação da capacidade assistencial regional também deverá contribuir para tornar mais eficientes os fluxos de atendimento e fortalecer a continuidade do cuidado.

“A estrutura que estamos construindo não deve ser vista apenas como uma nova unidade. Ela faz parte de uma visão de longo prazo para a saúde do Litoral Norte. Queremos ampliar o acesso, aumentar a resolutividade e oferecer serviços cada vez mais próximos dos beneficiários”, acrescenta o presidente do Conselho de Administração da Unimed, Márcio Pizzato.

O prefeito de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski, também celebrou o avanço da saúde na região. “Nós temos a preocupação de ter uma saúde de qualidade, uma saúde humanizada. Gostaria de agradecer à Unimed Porto Alegre por ter escolhido Capão da Canoa.

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