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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 00:30

Programa habitacional em Jaguari prevê R$ 10 milhões em investimentos

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de setembro e devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de setembro e devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

/Felipe Domingos/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A reconstrução das cidades gaúchas atingidas pelos eventos climáticos também passa pela retomada do acesso à moradia. Em Jaguari, esse processo avançou com a realização de uma audiência pública para apresentar à comunidade o edital do novo Programa Habitacional do município, com inscrições abertas até o dia 30 de setembro.
A reconstrução das cidades gaúchas atingidas pelos eventos climáticos também passa pela retomada do acesso à moradia. Em Jaguari, esse processo avançou com a realização de uma audiência pública para apresentar à comunidade o edital do novo Programa Habitacional do município, com inscrições abertas até o dia 30 de setembro.
O programa prevê a construção de 45 unidades habitacionais, com investimento estimado em R$ 10 milhões, valor que contempla tanto a construção das casas quanto a infraestrutura completa do loteamento, incluindo redes de água, esgoto e energia elétrica. A iniciativa integra o Missão Reconstruir Jaguari 2.0, plano estruturado após a enchente que atingiu o município em 2025 e considerado o primeiro plano municipal alinhado ao Plano Rio Grande, do governo do Estado. 

A primeira etapa do Programa Habitacional será destinada prioritariamente às famílias atingidas pelos eventos climáticos que atendam aos critérios do A Casa é Sua – Calamidade, e o número de famílias contempladas nesta fase vai depender da quantidade de inscrições recebidas dentro desse perfil. Caso existam unidades remanescentes, o programa poderá contemplar posteriormente outras famílias de Jaguari que não possuam imóvel residencial próprio e atendam às exigências estabelecidas no edital.

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de setembro e devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Jaguari, na Rua Carlos Callegaro, 290. O atendimento acontece das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

Entre os documentos exigidos estão: RG e CPF dos integrantes do grupo familiar, certidões de nascimento dos menores de idade, título de eleitor do responsável familiar, comprovante de inscrição no CadÚnico, comprovante de renda, comprovante de residência no município há pelo menos cinco anos e documentação que comprove a situação do imóvel atingido pelos eventos climáticos, além dos documentos necessários para comprovação dos critérios de pontuação previstos no edital.

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