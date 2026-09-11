Kerb im Tannenwald reúne comunidades de Nova Petrópolis em disputas

Tem competição, torcida, provocação entre amigos e, principalmente, muitas risadas. No Kerb im Tannenwald, em Nova Petrópolis, os Jogos Germânicos são mais do que uma disputa: são um momento em que diferentes gerações da comunidade se encontram, colocam a amizade à prova e ajudam a manter viva uma tradição que já faz parte da história do Pinhal Alto, interior do município.
Na edição deste ano, seis equipes das localidades que formam o Grande Pinhal Alto participam das provas, que serão realizadas no dia 19 de setembro, das 10h às 16h, dentro da programação do Kerb im Tannenwald 2026. Para quem participa há muitos anos, os jogos já fazem parte do calendário afetivo da comunidade. Alexandre Roth, chefe da equipe Main Lait desde o início da competição, há cerca de 20 anos, acompanha de perto essa trajetória. Para ele, um dos maiores valores está justamente na união proporcionada pela atividade. “É muito bom, principalmente pela união entre as pessoas. A gente acaba convivendo bastante, fazendo amizades e participando juntos dos jogos e das atividades”, conta.
Parte do sucesso dos Jogos Germânicos está justamente nas provas inusitadas, que exigem muito mais do que força. Em 2026, a programação reúne desafios para crianças, jovens, adultos e integrantes da terceira idade. Entre eles estão Pregar o Prego, para meninos de até 12 anos; Arremesso do Ovo, disputado em casal; Rutschen und Trinken, que combina uma escorregada em lona molhada, salto e bebida; Corrida de Tamancos Múltiplos, que exige sincronia entre três participantes; Bolão de Corda com Repolho; Blinder Fritz, em que um participante vendado precisa ser guiado pelo parceiro; Arremesso de Chopp, para casais da terceira idade; e Debulhar o Milho, que reúne um homem, uma mulher e uma criança.
A programação do Kerb im Tannenwald segue no dia 19, com Santa Missa às 19h e jantar-baile às 20h30min. No domingo, dia 20, às 15h, acontece o tradicional desfile do Bierwagen, seguido de Domingueira, das 17h às 21h com Os Montanari e Sul Brass.